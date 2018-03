Tennisclub Frittlingen hat neuen Vorsitzenden

Mit einem neuen Vorsitzenden geht der Tennisclub Frittlingen ins neue Vereinsjahr. Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung ist Niko Skarlatoudis, der bisher Vize war, zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Robert Frittrang, der das Amt 15 Jahre inne hatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Robert Bischoff. Kassier bleibt Andreas Braun, und auch Sportwart Lars Bischoff wurde wiedergewählt. Zu Beisitzern wurden Joachim Efinger, Robert Frittrang und Christian Sprenger gewählt, dieser übernimmt die Betreuung der U12-Mannschaft. Das Amt des Jugendwarts bleibt weiter unbesetzt. Kassenprüfer bleiben Karl Mauch und Hartmut Wenzler.

Niko Skarlatoudis leitete für den erkrankten Robert Frittrang die Sitzung und konnte auf ein turbulentes Jahr zurückblicken. Waren 2017 noch sechs Mannschaften gemeldet, sind es dieses Jahr nur noch vier. Der Verein wolle deshalb ein Konzept und eine Vision für den Verein entwickeln und umsetzen, damit er wieder attraktiver wird. Wichtig vor allem für die Jugendarbeit sei es, einen Trainer langfristig zu gewinnen. Neben dem Spielbetrieb nahm der Verein am Kinderferienprogramm teil, veranstaltete ein Preis-Binokelturnier und mit dem Turnverein ein Beachturnier, für das Albrandcupturnier in Neufra stellte der Verein Plätze zur Verfügung. Auf diese Veranstaltungen ging Schriftführer Michael Ott näher ein und bedauerte, dass weder eine Saisoneröffnung noch ein Saisonabschluss stattfand.

Kassier Andreas Braun konnte einen positiven Kassenbericht abgeben und bekam von den Kassenprüfern Karl Mauch und Hartmut Wenzler eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Beim TC spielen fast nur einheimische Spieler, so Sportwart Lars Bischoff, der über die Erfolge der aktiven Mannschaften berichtete. Bei den Herren I wurden viele junge Spieler eingesetzt. Ihnen blieb am Ende nur der letzte Platz. Die Herren 30 I belegten den 3. Platz in der Bezirksoberliga. Die Herren 30 II den vierten Platz. Die Herren 60 erreichten den 2. Platz in der Bezirksoberliga. Wegen Spielermangels konnte die Mannschaft Herren 30 II nicht für die neue Saison gemeldet werden.

Über die Jugendarbeit berichtete Niko Skarlatoudis. Die Juniorenmannschaft musste wegen Spielermangels zurückgezogen werden. Die Jüngsten nahmen an der VR Talentiade teil und die U12-Knabenmannschaft erreichte den 2. Platz. Diese Mannschaft nimmt als einzige an der neuen Runde teil. Bürgermeister Dominic Butz schlug die Entlastung der Vorstandschaft vor, die auch einstimmig erteilt wurde. Joachim Holl, Erika Bischoff, Manfred Bischoff, Hertha Schöndienst und Werner Wenzler wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Dank galt vor allem dem scheidenden Vorsitzenden Robert Frittrang. Bis zum Sommer konnte ein neuer Trainer für die Jugend gewonnen werden. Mit dem Herrichten der Plätze startet man in die neue Saison.

Im Anschluss entwickelte sich eine rege Diskussion, bei der es um die Verbesserung der vereinsinternen Kommunikation, die Wiederaufnahme der Kooperation Verein – Schule, die Baumpflegeaktion um die Tennisplätze, den Einbruch ins Vereinsheim und die Erhöhung der Beiträge ging. TV-Vorsitzender Johannes Benne bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Der TC habe wieder eine komplette Vorstandschaft, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich sei.