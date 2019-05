Tennisbegeisterte feiern den Saisonstart

Endlich Sonne – Das haben sich auch die Mitglieder des Tennisclubs in Spaichingen, am ersten Mai zur Saisoneröffnung gedacht. Für einen aktiven Start draußen hat es aber nicht gereicht. Der Schnupperkurs zum Beginn der Freisaison fand in der Halle statt. Ein Kind und Erwachsene haben das Tennisspielen in den Schnupperkursen entdeckt.

Zirca 15 Tennisinteressierte besuchten die Kurse, welche der Tennisclub am Mittwoch angeboten hat. „Mit unseren Schnupperkursen möchten wir uns vorstellen“, sagt Herwig Klein, erster Vorsitzender des Tennisclubs.

Der zehnjährige Albert Kuber war einer der Teilnehmer. Da er der einzige seiner Altersklasse war, spielte er zusammen mit Nils Rees, einem Vereinsmitglied und einem der Trainer. Durch die beiden Trainer, Ingvar und Victor Goerzen lernten Kuber und andere Teilnehmer erste Grundlagen.

Aber bevor es ans Spielen ging, zeigten die Trainer, dem Zehnjährigen und den Erwachsenen Übungen um die Koordination zu fördern. Dabei mussten die Teilnehmer beispielsweise zwei Tennisbälle gleichzeitig auf den Boden und zurück in ihre Hände prallen lassen.

Weitere Interessierte, können innerhalb der nächsten zwei Wochen zu weiteren Probestunden kommen.

Aber warum eröffnete der Verein nicht wie geplant die Freisaison draußen? Am 1. Mai war doch strahlenes Wetter. Anfang der Woche hat es geregnet und deshalb sei der Sand auf den neun Feldern noch zu weich. „Wenn wir jetzt auf den Feldern spielen würden, bilden sich Mulden und die Plätze wären hinüber“, sagt Klein. Im April wurde neuer Sand eingestreut und dieser mit Wasser eingeschlämmt, damit der Platz trocknet, braucht man lang anheltenden Sonnenschein.

Die Vorsichtsmaßnahme müsse jedoch nur am Anfang getroffen werden, wenn die Plätze einmal trocken sind, könne man auch im Regen spielen, erklärt Marian Goerzen, Beisitzerin für Jugend und Managerin der Tennisschule Goerzen. „Durch unsere Halle, zusätzlich zu den freien Feldern, sind wir zum Glück wetterunabhängig“, sagt Ingrid Wenzler, Breitensportwartin. Das geplante Schleifchenturnier, ist jedoch ausgefallen, „da niemand bei diesem schönen Wetter in der Halle spielen wollte“, erklärt Wenzler. Das nächste Turnier findet beim Sommerfest des Tennisclubs statt.

Beste Laune

Obwohl der Einstieg in die neue Saison nicht so ablief wie vorgestellt, waren die Mitglieder bester Laune. Mit einem Brunch – bei dem das traditionelle Weißwurstfrühstück nicht fehlen durfte – und einem Glas Sekt oder Orangensaft feierten die zirka 60 Anwesenden den Beginn der Freisaison.