„O2 can do“, alles, bloß kein Mobilfunknetz zur Verfügung stellen. Den Eindruck haben jedenfalls seit mehreren Tagen Nutzer des Telefónica-Netzes in Spaichingen und Balgheim. Denn nachdem in Spaichingen am 16. und 17. Juli das 3G-Netz ausgefallen ist und die Basisstation wieder repariert wurde, funktionierte das 2G-Netz am Donnerstag noch immer nicht. Sprich, wer mit dem Handy über das Telefónica-Netz telefonierte, konnte nur Notrufe wählen – oder nach Aldingen gehen. In Spaichingen steht offenbar nur eine Basisstation.

Ein Anruf bei der Telefónica-Pressestelle landete bei einer netten Callcenter-Mitarbeiterin, ein Sprecher meldete sich hingegen nicht zurück. Es sei jedenfalls noch nicht in Sicht, wie lange der Anbieter brauche, um den Defekt zu reparieren.

Das Vodafone-Netz funktionierte.