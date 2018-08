Technologie „tested in Dürbheim“

„Wir bauen so viele Anlagen wie noch nie“, berichtet Helmut Specker, Geschäftsführer der „BES New Energy“ mit Sitz in Mahlstetten, der interessiert lauschenden Gruppe von Lesern unserer Zeitung. Er hat oberhalb von Dürbheim die Türen einer der größten Anlagen zur solaren Gewinnung von Strom in süddeutschen Raum geöffnet.

Eines wird gleich zu Beginn klar: In der Gruppe sind einige, die selber Solaranlagen haben und sich intensiv in die Materie hineingefuchst haben. Und so beantwortet Specker auch sehr spezifische Fragen. Zwölf Hektar Module auf einer Fläche von 14 Hektar sind dort seit 2010 in Betrieb. Leistung 5100 Kilowatt, produziert von 22500 Modulen in vier Bereichen. Vor allem zwei Besonderheiten hat diese Anlage: Sie ist auf dem Gebiet der ehemaligen Nato-Raketenbasis in die bestehenden Anlagen und unter Nutzung der Infrastruktur, wie Ringleitungen, Natodrahtabschirmung und Überwachungstechnik gebaut (siehe unten) und sie ist gleichzeitig eine Forschungseinrichtung der Fraunhofergesellschaft.

Bedeutet: Zahlreiche Neuerungen im Bereich der regenerativen Stromerzeugung, Wechselrichter (Anlagen zur Umwandlung von Gleichstrom zum ins Netz einspeisbaren Wechselstrom), Kurzschlüsse oder zum Beispiel neue Blockheizkraftwerke, Wasserstofftechnologie oder Speichermöglichkeiten, werden hier in Dürbheim getestet. Die Entwicklung schreite massiv voran, sagt Specker.

Inzwischen seien die Module ein vielfaches günstiger und um ein Vielfaches Leistungsstärker. Was man tun solle, wenn die Frist für fixe Einspeisevergütungen nach Vertragsablauf wegfielen, fragte ein Leser: „Eigenverbrauch und nur den Rest einspeisen“, lautet der Tipp vom Fachmann.

Eigenverbrauch ist das Zauberwort für den derzeitigen Boom, den Specker schildert: Vor allem Firmen würden derzeit Anlagen für den eigenen Stromverbrauch installieren, weil das wirtschaftlich sei und angesichts geringer sonstiger Renditen flüssiges Kapital renditebringend investiere.

Die Erfahrungen mit dem Dürbheimer Kraftwerk seien sehr gut: Kein einziges Modul sei bisher kaputt gegangen, auch nicht beim schlimmsten Hagelsturm. Bis auf eines, und das wurde von einem kleinen Meteoriten durchschlagen. Die einfache Fixierung durch 22500 Plastikeimer, gefüllt mit Siebschutt vom benachbarten Schotterwerk habe sich bewährt.

Außerdem würde zwei Mal im Jahr von Hand gemäht, was der Pflanzenvielfalt gut tut. Intensiv duftende Kräuter bestätigten das. Außerdem habe man Hasen und Füchse auf dem Gelände, berichtet Specker. Nur eines sei bisher nicht gelungen: Jemanden zu finden, der den Schnee von den Modulen schiebt, scherzt Specker und ein Senior deutet unter Gelächter auf seine Nachbarn: „Wir drei sind Rentner.“

Die atomare Beinahe-Katastrophe vor der Haustür

Das Gelände oberhalb der Dürbheimer Steige hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Statt kriegerischer und brandgefährlicher Atomraketen wird hier inzwischen friedlicher Ökostrom hergestellt.

Und so war diese kriegerische Geschichte denn auch mit ein Thema bei der Leserführung. Einige der Besucher im Rentenalter berichteten, wie sie die Anlage wahrgenommen hatten: „Bei Alarm hat man von der Verbindungsstraße Mahlstetten-Böttingen aus die aufgerichteten Raketen gesehen.“ Drei Abschnitte mit Hallen für je drei Raketen beherbergte die 14-Hektar-Anlage. In der Mitte die so genannte Mittelwache.

Die Menschen der Region erfuhren im Januar 1959 durch den Heuberger Boten von den Plänen der Nato, die kurze Zeit später Grundstücksverhandlungen aufnahm. 1962 und 1963 wurden auf Markung Böttingen und Dürbheim die Anlagen gebaut: in Böttingen auf dem Kochelsberg die Feuerleitstelle und der Unterkunftsbereich und in Dürbheim die Raketen-Abschussbasis.

Während der Bauzeit gab es auch größere Flurschäden, die später kompensiert wurden. Von März 1963 bis Weihnachten 1966 waren französische Truppen an beiden Standorten stationiert, 300 Mann, die aber mit dem Rückzug Frankreichs aus der Nato abzogen. Sie hatten laut Böttinger Heimatchronik Nike-Hercule-Raketen. Nach einer Zeit des Leerstandes rückten ab Ende Oktober 1969 US-amerikanische Truppen mit 30 Mann technischem Personal ein. Sie hatten atomar bestückte Pershing I-Raketen.

Wie der Böttinger Heimatverein herausfand, war diese gut bewachte Anlage sehr gefährlich für die Menschen der Region, etwa wenn die jungen amerikanischen Soldaten im Alter von 19, 20 Jahren betrunken oder im Drogenrausch waren, wenn die Raketen einmal im Monat zwischen Dürbheim und Mutlangen hin und her gefahren wurden, durch Fehlalarme mit einer Vorwarnzeit von wenigen Minuten, die eine Warnung an die Bevölkerung nicht möglich gemacht hatten.

Der Schwerste Zwischenfall, der erstmals 2009 durch den Heimatverein im Heuberger Boten öffentlich bekannt wurde und durch Eigenrecherchen der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhinderung eines Atomkriegs bestätigt ist, war am 22. Februar 1970. Damals führte ein Unfall zu einer Beinahe-Katastrophe.

Der scharfe Atomwaffensprengkopf einer Pershing-Rakete fiel während Wartungsarbeiten auf den Boden. Das Areal wurde geräumt und hermetisch abgesperrt. Der Sprengkopf explodierte jedoch nicht. Der Vorfall wurde von den US-Truppen als „Broken Arrow“-Vorfall eingestuft, also mit dem Nato-Codewort für einen Atomwaffenunfall mit Gefährdung der Bevölkerung belegt, bei den die US-Streitkräfte umfängliche Sonderrechte bekommen hätten. Später wurde der Unfall aber als „Bent Spear“, also Unfall ohne Gefährdung der Bevölkerung, eingestuft. Die Bevölkerung erfuhr damals davon nichts.