TC Spaichingen hat genug Nachwuchsspieler

Dass der Tennisclub Spaichingen kein Nachwuchsproblem hat, das zeigte sich beim diesjährigen Abschluss der Sommer-Verbandsrunde der Jugendmannschaften des Vereins.

Wie der Club in einer Pressemitteilung berichtet, sind von über 40 Kindern und Jugendlichen, die aktiv in Jugendmannschaften des Tennis-Clubs spielen oder bei der Kooperation „Schule-Verein“ mitmachen, mehr als 30 Kinder zum Jux-Turnier „Schlotzeis Cup“ und Abschlusstraining gekommen.

Sie hätten viel Spaß beim Tennisspielen mit Trainer Ingvar Goerzen gehabt.

Erfolgreiche Juniorinnen

Alle sechs Jugend-Mannschaften hätten in den Turnieren gegen andere Vereinsmannschaften vollen Einsatz gezeigt. Und so seien das Trainerteam Ingvar und Victor Goerzen mit den Ergebnissen „sehr zufrieden“ gewesen.

Auch die Juniorinnen und die Sparte „U12-1“ des TC Spaichingen hatten allen Grund zum Feiern.

Denn die Juniorinnen Nina Mattes, Luise Rees, Lena Fetzer, Laura Bühler, Carolin Frech, Franka Müller und Laura Steppacher sicherten sich mit einem 6:0 Heimsieg am letzten Spieltag den ersten Tabellenplatz und bekamen den damit verbundenen Meistertitel.

Die Tennisspieler der U12-1 Mannschaft gewannen die vier Spiele in der Bezirksstaffel. Somit stiegen sie sogar ungeschlagen in die Staffelliga auf, wie es in der Pressemitteilung heißt.