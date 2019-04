Taigawurzel reduziert Stress

Die Taigawurzel (Eleutherococcus senticosus) gehört zur selben botanischen Familie wie der Ginseng und kam in den letzten Jahren häufig als sibirischer Ginseng in den Handel. In dieser und Folge der Serie „Heilsame Natur“ stellt Heilpraktiker Helmut Gruner die Wurzel und ihre Wirkung vor.

Russische Wissenschaftler suchten nach einer dem Ginseng ähnlichen Pflanze, die aus rückstandsfreien Wildbeständen in großen Mengen zur Verfügung steht und fanden sie in den Weiten der sibirischen Wälder.

Die Taigawurzel kann bei uns als immergrüner Strauch, der auch bei tiefen Temperaturen nicht schlapp macht, kultiviert werden. Von dem zwei bis drei Meter hohen Strauch wird die verzweigte Wurzel im Herbst oder im Frühjahr geerntet und gilt in Form von Tee oder Tinktur als eines der besten Mittel gegen Stress und Leistungsabfall. Sie mobilisiert alle Körperfunktionen. Berühmt wurde sie durch die russischen Kosmonauten und Sportler, die sie als Nahrungsergänzung einnehmen.

Im Vergleich zu anderen Europäern bevorzugen die Deutschen in der Therapie die sogenannten Phytopharmaka. Trotzdem werden manche Heilpflanzen kaum genutzt. Beispiel: die Taigawurzel, deren Anwendungsmöglichkeiten in vielen klinischen Studien belegt sind. In Russland sind aus der Taigawurzel hergestellte Phytopharmaka heute Volksmedizin. Auch in Korea, Japan und den USA erfreut sich die Pflanze steigender Beliebtheit – nur in Deutschland wird sie im Moment kaum angewendet.

Zahlreiche Wirkstoffe

Unter dem Namen der Taigawurzel werden verschiedene Wirkstoffgruppen zusammengefasst: Lignane, Phenylpropanderivate, Cumarine, Triterpensaponine, Polysaccharide. Dadurch unterscheidet sich diese Pflanze grundlegend von den Inhaltsstoffen des Ginseng.

Die Kommission E beim Bundesgesundheitsamt hatte für diese Heilpflanze eine Positiv-Monographie erarbeitet. Als Anwendungsgebiete empfiehlt die Kommission: bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, nachlassende Leistung und Konzentrationsfähigkeit und zur Rekonvaleszenz. Prof. Schilcher nennt in seinem Fachbuch „Leitfaden Phytotherapie“ folgende Wirkung: Immunstärkend, Verbesserung kognitiver Leistungen, Leistungssteigernd, gegen Stressbelastung, zur Vorbeugung gegen virale Infektionen.