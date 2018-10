Tag des offenen Tores in Spaichingen

Für Handball-Fans wäre es sicher ein Augenschmaus gewesen. In der Württemberg-Oberliga veranstalteten die A-Junioren vom TV Spaichingen und vom TSV Betzingen ein Torfestival. Mit dem 40:35 (17:14) gelang den Primstädtern der zweite Sieg der Saison. Mit 4:4-Punkten liegt der TSV auf dem sechsten Platz.

Es war ein hochklassiges und hart umkämpften Spiel, das sich die gastgebende Mannschaft von Trainer Patrick Simmerer und Betzingen lieferten. Bis zum 30:30 (50.) hielten die Gäste mit. Spaichingen behielt die Nerven und gewann verdient. Mit 14 Toren war TVS-Spieler Fabian Simmerer der erfolgreichste Schütze in diesem Spiel.

Das nächste Heimspiel bestreiten die Spaichinger Jungs am Sonntag, 11. November in der Schillerschulhalle. Der Gegner ist kein Unbekannter: Im Derby geht es gegen die HSG Fridingen/Mühlheim. Bei diesem „Lokal-Kracher” hofft die Mannschaft auf die lautstarke Unterstützung der Spaichinger Fans. Vielleicht können so in der heimischen Halle wieder zwei Punkte geholt werden.