Türkischstämmige Spaichinger tief erschüttert

Die türkischstämmigen Spaichinger, Primtäler, Heuberger sind tief erschüttert von den Vorgängen in der Türkei. Denn jeder hat Familie, Freunde, Bekannte in dem Land, das in der Nacht von zum Samstag von einem Putschversuch erschüttert worden war. Wie in Fernsehen, Zeitungen und dem Internet zu erfahren war, hat der nicht abgesetzte Präsident die Bevölkerung auf die Straße geschickt, um sich den putschenden Militärs entgegen zu stellen. Die Bevölkerung ist diesem Aufruf offenbar zu Millionen gefolgt. Die deutschen Türken hielten telefonisch, per sozialen Medien und anders Kontakt. Viele verließen den Bildschirm in dieser Nacht kaum, aus Sorge um die Verwandten, aber vor allem aus Sorge darüber, dass es wieder eine Militärregierung geben könnte.

In der Berichterstattung der deutschen Medien werde die Tatsache, dass Menschen gegen eine drohende Militärregierung demonstrierten, zu sehr vermengt mit der Kritik an Präsident Erdogans Agenda, die den Putschversuch möglicherweise ausnütze für die eigenen Interessen.

Dass Teile des Militärs gegen einen von der Bevölkerung mehrheitlich gewählten Präsidenten putschen, werten viele der hier lebenden türkischstämmigen Frauen und Männer als Angriff auf die Demokratie, die sich in dieser Nacht selbst verteidigt habe.

In unserer Freitagsausgabe werden wir versuchen, die Gefühlslage und Positionen zusammen zu fassen.