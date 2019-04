Türkische Gemeinschaft feiert Kinder und Atatürk

Beim „internationalen Kinderfest“ in Spaichingen haben vor allem die Kleinsten Kultur und Geschichte der Türkei vermitelt. Reden gab es natürlich auch.

Landestypische Tänze und Gedichte fürhrten die Kinder auf. Dadurch sollten türkische Wurzeln und Werte nicht in Vergessenheit geraten. Durch unterschiedliche Programmpunkte zeigten Kinder verschiedenen Alters den Zuschauern einen Einblick in die Bräuche und Sitten der Türkei.

Betrat man am Sonntag Mittag die Stadthalle, fiel eines sofort auf: zahlreiche Kinder in bunten Kostümen oder in T-Shirts ganz in Stil und Farbender türkischen Flagge. Die Kleinen tollten in der gefüllten Halle herum und tanzten bereits vor Beginn mit ihren Freunden durch den Raum und vor der Bühne. Eingestimmt wurde das Fest mit der türkischen und deutschen Nationalhymne. Denn neben dem Erhalt der türkischen Sprache und Kultur, sei es wichtig, auch die deutsche Sprache und Kultur zu beherrschen. Kinder, die hier geboren wurden, sollen aber ihre Wurzeln nicht vergessen.

„Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder“ – unter diesem Motto, stand das Fest. Dieser Leitgedanke get auf Mustafa Kemal Atatürk zurück, den Gründer der türkischen Republik. Neben der Konstituierung des türkischen Parlaments am 23. April 1920, wollte Atatürk auch einen Tag den Kindern, also der nächsten Generation, widmen. Die Türkei war der erste Staat im Orient, der ein vom Volk gewähltes Parlament und eine säkulare Verfassung eingesetzt hatte.

„23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami“ zu deutsch: 23. April, Tag der nationalen Souveränität und des Kindes, ist in der Türkei ein fester Bestandteil der Kultur und als Feiertag anerkannt – dieses Jahr markiert er das 99. Jubiläum der Nationalversammlung.

Organisiert wurde das internationale Kinderfest durch den Elternbeirat und dessen Vorsitzenden Ibrahim Özbudak. Die Vorbereitungen hatten sich über etwa zwei Monate erstreckt. „Es ist wichtig, den Kindern einen Tag zu widmen und an die Demokratie zu erinnern“, sagt Özbudak. Durch Tanzaufführungen mit passender Begleitmusik zeigten die Kinder verschiedene Volkstänze.

Kindergartenkinder und Grundschüler tanzten in bunten Kostümen freudig für das Publikum.

Vor der Bühne befanden sich derweil weitere Kinder, die mittanzten, oder amüsiert im Rhythmus mit klatschten. Des weiteren wurden unterschiedliche Gedichte vorgetragen. Diese befassten sich mit den Hintergründen des Feiertages.

Unter drei Flaggen traten die Kinder auf: der Türkischen, dem Konterfei Atatürks im Vordergrund der Türkischen Flagge und der Deutschen Flagge, welche der Bundesadler zierte. Manche Kinder präsentierten ihre musikalischen Fähigkeiten auf dem Klavier.

Die Moderation der Programmpunkte war sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch. Die einzelnen Programme, sowie der Großteil der Reden, wurde lediglich auf Türkisch vorgetragen.

Leckere Speisen und Süßigkeiten gab es in gewohnter Weise.

Eine Besonderheit gab es außerdem: Zehn Eltern/Großeltern hatten sich trotz fortgeschrittenen Alters noch einmal auf den Hosenboden gesetzt und lesen und schreiben gelernt. Sie bekamen unter Beifall ihre Zeugnisse verliehen.

Neun Frauen und ein Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, hatten durch türkische Lehrer das Lesen und Schreiben gelernt. Dabei trafen sie sich an Wochenenden, um an unterrichtsgleichen Stunden teilzunehmen. Für ihre Leistungen erhielten sie auch ein Präsent.