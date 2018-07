Tödlicher Badeunfall beschäftigt Kriminalpolizei

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Freitag gegen 10.40 Uhr am Oberdigisheimer Stausee gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen ging ein 52-Jähriger zum Schwimmen in den See. Als der Mann rund vier Meter vom Ufer entfernt war, ging er laut Polizei unter.

Die Person konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Suche gegen 11.07 Uhr leblos aus dem Wasser geborgen und nach ersten Rettungsmaßnahmen mit dem Hubschrauber in die Uni-Klinik Tübingen geflogen werden.

Trotz der Reanimationsmaßnahmen starb der 52-Jährige im Klinikum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Balingen dauern an. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.