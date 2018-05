Am Dienstag ist gegen 17 Uhr ein Einbruch in den Wehinger Jugendraum in der Kreuzstraße festgestellt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Der Einbrecher durchstöberte sämtliche Schränke, teilt die Polizei mit. Über die gemachte Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel.: 07426/ 3080) entgegen.

