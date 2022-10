SWR1-Disco kommt wieder nach Spaichingen

Der TV Spaichingen bringt nach drei Jahren Pause die SWR1-Disco wieder zurück nach Spaichingen. Der Vorverkauf für die Veranstaltung am 25. November in der Spaichinger Stadthalle beginnt am Samstag, 29. Oktober.

Die SWR1 Disco ist eine zwanglose Angelegenheit. Hier gibt es keine Kleiderordnung, keine Tanzvorschriften und keine Altersgrenze. Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen. SWR1-DJ Corvin Tondera-Klein verspricht die größten Hits aller Zeiten. Er versteht sich als SWR1-Chefanimateur und liefere sich schon gerne mit seinen Disco-Gästen einen Wettkampf im Luftgitarre-Spielen oder im Freestyle-Tanz, verspricht die Ankündigung. Der Vorverkauf startet am Samstag, 29. Oktober, in der TV-Geschäftsstelle (Hauptstraße 136) , bei Skribo Büroshop Reuther, beim Kaufhaus Maka und bei Grimms - lesen & genießen.