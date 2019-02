SVS-Mitglieder bestätigen einstimmig ihr Führungsteam

Der SVS hat am Freitagabend im Manfred-Ulmer-Sportheim seine Hauptversammlung abgehalten. Rund 60 Mitglieder waren gekommen. Eine ganze Reihe wurde für ihre Vereinstreue geehrt, zudem wurde der gesamte Hauptausschuss (Foto) neu gewählt. Alle Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig bestätigt. Vereinsvorsitzender bleibt Tobias Schumacher, der das Amt seit zwölf Jahren innehat. Dominierendes Thema der Berichte waren die mangelnden Trainingsmöglichkeiten wegen der geplanten Sperrung von Spaichinger Sporthallen an Wochenenden. Ende März steht dazu ein Gespräch mit der Stadt an. Auch um die Zukunft des Manfred-Ulmer-Sportheims ging es. In den kommenden Monaten soll ein Konzept entstehen und über die Frage Weiternutzung oder Verkauf des Vereinsheims entschieden werden. Ein ausführlicher Bericht folgt.