SVS-Mädchen bei Masters-Finale dabei

Als Futsal-Meister des Bezirks Schwarzwald treten die B-Juniorinnen des SV Spaichingen am Samstag beim Masters-Finale in Wendlingen am Neckar an. Insgesamt 17 Mannschaften aus dem Fußballverband Württemberg ermitteln dort ihren Verbandsmeister. Die Spaichinger Mädchen sind in der Gruppe A im Einsatz und treffen dabei auf den SV Sülzbach (10.24 Uhr), den TSV Münchingen (12 Uhr) und die SG Aufheim (14 Uhr). Die beiden erstplatzierten Mannschaften der vier Vorrundengruppen erreichen das Viertelfinale (ab 15.45 Uhr). Die Halbfinals beginnen um 16.45 Uhr und das Endspiel ist für 17.35 Uhr vorgesehen.