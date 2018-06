SVS-Junioren sind in Frankreich bei Turnier am Start

Die C-Junioren des SVS sind drei Tage in Spaichingens französischer Partnerstadt Sallanches zu Besuch gewesen. Sie nahmen an einem zweitägigen internationalen Fußballturnier teil. Dabei durften sie die Gastfreundschaft in Frankreich erleben, so eine Pressemitteilung.

Mit den beiden Trainern Hakan Dönmez und Isidore Tomé reisten rund 25 Personen an den Mont Blanc. Das Team musste sich in den Turnierspielen mit der starken Konkurrenz aus Frankreich, dem FC Annecy, dem FC Echirolles sowie Saint Genie Ferney auseinandersetzen. Gleich zu Beginn gab es eine knappe Niederlage gegen den späteren Turniersieger FC Annecy. Am Ende belegten die C-Junioren Rang 12.

Die Gruppe, die mit 16 Spielern, zwei Trainern und sechs Vätern und Müttern mit dem Bus angereist war, wurde auf dem Campingplatz „Mont Blanc“ untergebracht. So zeigten sich alle Teilnehmer begeistert vom Wochenende. „Die Sallancher haben sich mit ihrer Gastfreundschaft wieder einmal übertroffen. Und unsere Jungs konnten in mehreren Spielen ihr Können unter Beweis stellen und sich mit starken Gegnern messen. Allein das zeigt schon, wie wichtig die Städtepartnerschaft auch in Zukunft ist“, so die Trainer Hakan Dönmez und Isidore Tomé nach einem gelungenen Wochenende.