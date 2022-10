SVS-Hauptversammlung und Ehrenamtsfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bürgermeister Markus Hugger bedankte sich für die aktive Beteiligung am Stadtfest, für die beeindruckende Jugendarbeit und das große Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen. Er sicherte auch bei anstehenden Projekten die Unterstützung der Stadt zu.

Mit Manfred Hauser, Jakob Quaiser, Günter Stelzner und Wilfried Wenzler wurden vier Mitglieder für ihre 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Spaichinger Ehrenbürger Franz Schuhmacher und Albert Teufel wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft gewürdigt. Auch der neue Hausmeister des Stadions, Elvis Sopek, wurde für seinen Einsatz gelobt.

Geschäftsführerin Kerstin Scheffler konnte über einen deutlichen Mitgliederzuwachs auf nunmehr rund 1150 Mitglieder informieren. Auch für das beginnende Schuljahr würden wieder mehrere Kooperationen mit den Spaichinger Schulen sowie erstmals mit dem Kindergarten Sonnenschein angeboten. Zudem kann für die Saison 2022/23 gemeinsam mit der Schillerschule erneut ein Freiwilliges Soziales Jahr angeboten werden. Tobias Schumacher berichtete über eine stabile finanzielle Situation. Er hob insbesondere die Bemühungen von Bernd Wibiral für das Sponsoring hervor.

Spartenleiter Fußball Patric Kollmar informierte über die Fußballer, die in dieser Saison den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen wollen. 17 Juniorenteams nehmen am Spielbetrieb teil, die A-, B- und C-Junioren nach ihrem Aufstieg in die neue Regionenstaffel. Für 2023 ist die Ausrichtung des großen Jugendturniers geplant. Sorgen bereiteten lediglich die fehlenden Schiedsrichter.

Heinrich Aicher als Spartenleiter Freizeitsport berichtete über die Trainingssituation für Tanz- und Gymnastikgruppen. Die Lateintänzer seien aus der Regionalliga abgestiegen. Er wies auf die Dringlichkeit von weiteren Hallenzeiten hin, da die Tänzer für viel Geld auswärts trainieren müssten. Für die Sparte Badminton ging Stefan Grüble auf die Teilnahme des Gymnasiums beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin ein. Diesem schönen Erfolg gingen sechs Landesmeistertitel voraus. Timo Sum, Stefan Grüble, Ulrike Schwarz und Melanie Graf konnten bei den Südostdeutschen Meisterschaften überzeugen und sich für die Deutschen Altersklassemeisterschaften qualifizieren.

Den kurzweiligen Berichte schloss sich Vorsitzender Tobias Schumacher, der sich bei allen Ehrenamtlichen bedankte und im Anschluss fand das Ehrenamtsfest statt.