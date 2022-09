SVS bietet Schnuppertermine für „Ball ab 4“

Seit dem vergangenen Jahr bietet der Sportverein Spaichingen ein Angebot für Kinder ab vier Jahren an. Bei den Spaichinger Gesundheitstage lädt der SVS gleich zu zwei Schnupperterminen für interessierte Kinder aus allen Spaichinger Kindergärten ein.

Der Spaß an der Bewegung in der Gruppe steht dabei im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Das Angebot richtet sich an Kinder des Jahrgangs 2018 und ganz besonders auch an Mädchen. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Kindergartenjahr zum ersten Mal eine Sportkooperation mit dem städtischen Kindergarten Sonnenschein anbieten können“, so die beiden Übungsleiterinnen Kerstin Scheffler und Luisa Schumacher.

„Ball ab 4“ will sämtliche motorische Grundfertigkeiten wie Laufen, Springen und Werfen, aber auch andere Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit fördern, die Kindergartenkinder erlernen und festigen sollen. In den Übungsstunden kommen verschiedene Bälle zum Einsatz, mit denen die Kinder experimentieren und ihre Fertigkeiten verbessern können. Ebenfalls werden regelmäßig Bewegungslandschaften aufgebaut und mit Ballstationen ergänzt. „Ball ab 4“ ist dabei kein vorgezogenes Fußball-Training, auch wenn immer wieder Bezug auf Ballsportarten wie Fußball, Handball, Hockey oder Basketball genommen wird.

Die beiden Schnuppertermine finden am Freitag, 23 September, sowie am 30. September von 16 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle der Schillerschule statt.