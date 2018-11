SVS bedankt sich bei Ehrenamtlichen

Woche für Woche sind rund 140 ehrenamtliche Mitarbeiter für den Sportverein im Einsatz - als Jugendtrainer, als Betreuer, als Abteilungsleiter, Kassierer, Helfer oder in einer anderen Funktion. „Mit dem jährlichen SVS-Ehrenamtsfest wollen wir allen Ehrenamtlichen ein großes Dankeschön sagen“, sagte SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher, der gut 90 Mitarbeiter und Partner im Manfred-Ulmer-Sportheim begrüßen konnte.

Mit einem Abendessen in lockerem Rahmen bedankte sich der SVS bei den ehrenamtlich Tätigen für deren Einsatz und Engagement. „Ob jemand seit vielen Jahren dabei ist oder erst seit wenigen Monaten - jeder Einzelne leistet einen tollen Beitrag für den Erfolg des Vereins“, so Schumacher. In den Dank bezog er auch die Partner der Ehrenamtlichen ein. SVS-Geschäftsführerin Kerstin Scheffler hatte den Abend mit vorbereitet, die Fußballdamen Stephanie Geiger, Lisa Drefs, Nicole Daffe und Annika Busalt halfen bei der Bewirtung der SVS´ler.

Der SVS nutzte den Abend außerdem, um besonders aktive Mitglieder mit Auszeichnungen des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) zu ehren. Hierfür war die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann zu Gast, die sich freute, ein Dutzend Ehrenamtliche aus den Sparten Fußball und Badminton ehren zu können. Monika Knaus, Ulrike Schwarz, Bruni Teufel, Peter Nobile, Arne Wank, Timo Sum, Günther Scharf und Wolfgang Merkt erhielten die WLSB-Ehrennadel in Bronze. Margrit Hagen, Lothar Flaig, Raffaele Carusone und Hubert Saalmann wurden mit der WLSB-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.