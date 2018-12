SVS überwintert als Erster

Die Badmintonspieler des SV Spaichingen haben sich die Herbstmeisterschaft in der Verbandsliga Südbaden gesichert. Mit dem 5:3 gegen den TV Bad Säckingen II hatten die Primstädter die Spitzenposition übernommen. Zuvor hatte es schon einen 6:2-Erfolg gegen die SG Eimeldingen/Weil gegeben.

Mit 12:2-Punkten liegen die Spaichinger zur Winterpause vor den Kontrahten aus Bad Säckingen (11:3) und vom TV Zizenhausen II (9:5). Auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft hatte der TVS gegen Eimeldingen/Weil einen klaren Sieg eingefahren. Die Spaichinger erwischten dabei einen perfekten Start. Sowohl die beiden Herrendoppel mit Stefan Grüble/Falk Schumacher und Timo Sum/Ralf Müller als auch das Damendoppel Ulrike Schwarz/Nadine Müller gewannen ihre Partien in zwei Sätzen.

Im ersten Herreneinzel baute Stefan Grüble den Vorsprung auf 4:0 aus. Zwar musste er gegen Jan Neuser in den dritten Satz. Den Durchgang beherrschte der Spaichinger aber klar und siegte 21:16, 19:21, 21:8. Im Dameneinzel gab Nadine Müller beim 11:21, 12:21 den ersten Punkt ab. Für den Sieg sorgte Ralf Müller im sechsten Spiel. Er gewann sein Einzel gegen Max Schweitzer (21:17, 21:14) und sorgte für das entscheidende 5:1. Timo Sum musste sich dann in einem spannenden Spiel knapp 20:22, 21:23 geschlagen geben. Das gemischte Doppel Ulrike Schwarz/Falk Schumacher machte mit dem Sieg im Mixed den 6:2-Sieg perfekt.

Topspiel gegen Bad Säckingen ist deutlich umkämpfter

In der zweiten Begegnung trafen die Primstädter auf den Tabellenführer Bad Säckingen II. Wieder gewannen die Spaichinger beide Herrendoppel. Mit 21:14/21:14 und 21:11/21:8 hatten Falk Schumacher/Stefan Grüble und Timo Sum/Ralf Müller nur wenig Mühe. Das Damendoppel Ulrike Schwarz/Nadine Müller ging mit 19:21, 14:21 an die TV-Spielerinnen Naomi Backall/Ulrike Sobottka. Damit verkürzte Bad Säckingen II auf 1:2. Stefan Grüble siegt gegen Jan Vogel in zwei Sätzen und stellte den alten Abstand her. Anschließend mussten sich Ulrike Schwarz/Falk Schumacher (20:22, 21:14, 12:21) und Nadine Müller (17:21, 19:21) jeweils geschlagen geben. Vor den abschließenden Herreneinzeln stand es 3:3.

Timo Sum (21:9, 21:14) und Ralf Müller (21:8, 21:12) gewannen ihre Einzel, sorgten für den 5:3-Endstand und sicherten dem SVS die Herbstmeisterschaft.