SV Spaichingen ist mit 800 Euro unter den Preisträgern

Beim Lotto-Sportjugend-Förderpreis 2018 hat der Sport-Club Offenburg den Landessieg errungen. Der Verein sicherte sich den Erfolg mit seinem wegweisenden Mentoring-Programm. Insgesamt 105 Sportvereine aus ganz Baden-Württemberg wurden bei der Preisverleihung im Europa-Park für ihre vorbildliche Jugendarbeit gewürdigt. Darunter war auch der SV Spaichingen.

Über 450 Sportvereine aus ganz Baden-Württemberg hatten sich um die mit 100 000 Euro dotierte Auszeichnung beworben. Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker lobte die Leistung der Gewinner: „Einfach faszinierend und toll mitzuerleben, was unsere Vereine auf die Beine stellen. Alle Preisträger beweisen mit ihrem Einsatz, wie sehr der Sport die Menschen bewegt.“ Wacker betonte: „Der Sportjugend-Förderpreis spiegelt die enge Partnerschaft zwischen Lotto und dem badenwürttembergischen Sport wider. Auch in diesem Jahr profitieren der Sport und seine Verbände wieder mit rund 60 Millionen Euro von den Erträgen der staatlichen Lotterien.“

Eine Jury unter dem Vorsitz von Professor Dr. Klaus Bös ermittelte die Preisträger. Gefragt waren pfiffige ehrenamtliche Aktionen aus den Jahren 2017 und 2018. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung für den Landessieg erhielt der Sport-Club Offenburg für sein innovatives Mentoring-Programm. Dieses führt die junge Generation an Führungsaufgaben im Verein heran. So soll das Ehrenamt erhalten, Engagement gefördert und die Zukunft des Traditionsvereins gesichert werden. Nach erfolgreichem Abschluss des Programms übernehmen die Teilnehmer Verantwortung als Vorstandsmitglieder. So kann der Verein die Weichen stellen für einen reibungslosen Generationenwechsel in seinen Führungspositionen.

Sonderpreise im Wert von je 1200 Euro erhielten die BG Remseck, der Golfclub Solitude Stuttgart, der TSV Rißtissen, der FC Külsheim und die SG Heidelberg-Kirchheim. Sie hatten sich in ihren Bewerbungen mit Themen wie Nachhaltigkeit oder Vermittlung von Medienkompetenz auseinandergesetzt. Daneben gab es Geldpreise für jeweils zehn Vereine aus zehn Regionen.

Region Hochrhein-Schwarzwald

Hauptpreise: 1. Bosporus FC Friedlingen (2000 Euro), 2. TV Engen – Circus Casanietto (1500), 3. Boxing Villingen-Schwenningen (1200), 4. Reitverein Lörrach (1000), 5. SV Spaichingen (800).

Anerkennungspreise: DJK SG Bad Säckingen, FC Zell im Wiesental, TV Villingen, Zirkus Confetti, RG Hausen-Zell, FSV Schwenningen.

Der SV Spaichingen wurde wegen der Ausrichtung seiner Junioren-Fußball-Kleinfeldturniere auszeichnet. In der Laudatio heißt es: Fußball spielen, Teamgeist zeigen, neue Mannschaften kennenlernen und Freundschaften knüpfen. Hierzu gab es keinen besseren Ort als das 30. Junioren-Fußball-Kleinfeldturnier des SV Spaichingen.

Was als sportliches Mini-Camp mit knapp 100 Teilnehmern und fünf Zelten begann, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Großevent gemausert. Insgesamt 800 Teilnehmer waren bei der 30. Auflage des Turniers zu Gast im Stadion. Doch die Jubiläumsausgabe stellte das Organisationsteam vor besondere Herausforderungen. Aufgruznd der Generalsanierung der an das Stadion angrenzenden Halle und der daraus entstandenenBaustellensituation ergaben sich viele Fragezeichen. Gemeinsam mit dem Organisationsteam und den zahlreichen fleißigen Helfern gelang es dem Verein jedoch, Lösungen und Alternativen zu finden, um die Hindenrisse zu bewältigen und das Turnier umsetzen zu können.

Neben den Turnierspielen konnten sich die Teilnehmer beim Fußbvalltennis, im Soccercourt, in der Hüpfburg oder bei freiem Eintritt im angrenzenden Freibad auspowern. In insgesamt 75 Zelten wurden die einzelnen Mannschaften untergebracht und verpflegt.

Das Projekt bestätigt, dass es häufig nicht die Erfolge oder Siege einer Sportmannschaft sind, die sich im Gedächtnis einprägen, sondern Erlebnisse wie diese, an die man sich gerne zurückerinnern wird.