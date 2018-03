SV Dürbheim blickt auf 100-Jähriges voraus

Der Sportverein Dürbheim wird 2019 die württembergischen Schülermeisterschaften im Ringen der D-,C-,B- und A-Jugend ausrichten. Das 100-jährige Vereinsbestehen des Sportvereins im Jahr 2022 wirft bereits die ersten Schatten voraus.

Bei der Jahreshauptversammlung gab Schriftführer Andreas Dittes bekannt, dass er bereits jetzt beginnen möchte, alte Fotos, Unterlagen und andere Dokumente zusammenzutragen. Außerdem sind auch Anregungen erwünscht, in welcher Form die Sachen präsentiert werden sollen.

Die scheidende erste Vorsitzende Sabine Mattes stellte fest, dass der Verein im Bezirk und in den Verbänden sehr gut aufgestellt sei und einen guten Namen habe, was sie auf die Aufgabenerfüllung aller Verantwortlichen zurückführte. Die aktuellen Spiele und Ergebnisse der aktiven Mannschaften bezeichnete sie allerdings als „nicht so berauschend“, während sie sich über „richtig gute Erfolge im laufenden Spielbetrieb, bei Turnieren und beim Klippeneckzeltlager“ im Jugendbereich Fußball freute.

Freude bei der Ringerjugend

Auch in Hinblick auf die Ringerjugend gab es Grund zur Freude: „Gute Resonanz, beachtliche Platzierungen und ein vom Allerfeinsten ausgerichteter Schulsporttag Ringen“, lautet die Zusammenfassung der ersten Vorsitzenden.

Patrick Kupferschmid, zweiter Vorsitzender Ringen, bezeichnete den Schüler- und Jugendbereich als das Herzstück. Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse kam man unter sieben Mannschaften auf Platz 3. Sechs Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen wertete Kupferschmid als gute Bilanz.

Luca Kupferschmid wird die Dürbheimer Ringer vom 6. bis 8. April 2019 bei den Deutschen B-Jugend-Meisterschaften im Freistil vertreten. Die Dürbheimer sind am 9. Februar 2019 Ausrichter der württembergischen Schülermeisterschaften, welche in der Turnhalle der Schillerschule Spaichingen ausgetragen werden.

Von den Aktivitäten der Abteilung Turnen berichtete die Abteilungsleiterin Claudia Betting-Staiger, von denen der Abteilung Fußball der Zweite Vorsitzende Christian Kirschbaum, und Abteilungsleiter Martin Wenzler informierte über den Skisport.

Schriftführer Dittes rief auch weitere Aktivitäten des Vereins, wie etwa das 39. Laienturnier, die Weihnachtsfeier der Ehrenmitglieder oder die Bewirtungen beim Rosenfest der Firma Häring, bei der der Weihnachtsfeier des Musikvereins sowie beim Brauchtumsabend der Narrenzunft Dürbheim in Erinnerung.

Über die derzeit gute finanzielle Situation informierten Kassierer Karl Badendieck, Hüttenwart Michael Bufe sowie der scheidende zweite Vorsitzende für den Geschäftsbereich Anton Keller.

SV stellt sich personell neu auf

Personelle Veränderungen in den Reihen des Vorstands wie noch nie zuvor in der 96-jährigen Vereinsgeschichte hat der Sportverein Dürbheim bei seiner Jahreshauptversammlung vergangenen Freitag vollzogen. Insgesamt wurden zehn von 21 zu wählenden Funktionären ausgewechselt.

Die Erste Vorsitzende Sabine Mattes gab ihr Amt an Günther Messmer ab. Mattes bleibt dem Vorstand in der Funktion als Zweite Vorsitzende (Geschäftsbereich) erhalten, die sie von Anton Keller übernimmt. Außerdem übernahm Sabine Mattes die Leitung der Geschäftsstelle von Egon Mattes. Der bisherige zweite Vorsitzende (Wirtschaftsbereich) Thomas Rossel wird von Egon Mattes ersetzt. Rossel wiederum löst Hüttenwart Michael Bufe ab.

Florian Schneider tritt in die Fußstapfen von Daniel Wild als Abteilungsleiter Fußball. Das bisherige Amt Schneiders als Jugendleiter Fußball wird von Benjamin Meder übernommen. Anstatt des bisherigen Abteilungsleiters Ski, Martin Wenzler, wurde nun Georg Zepf gewählt. Für den seitherigen Beisitzer Georg Zepf rückte Mathias Zepf nach. Hans-Peter Zepf gab das Amt als Jugendleiter Ringen an Marc Gimbel ab.

Folgende Funktionäre wurden im Amt bestätigt: zweiter Vorsitzender Sportbereich Fußball Christian Kirschbaum, zweiter Vorsitzender Sportbereich Ringen Patrick Kupferschmid, Abteilungsleiterin Turnen Claudia Betting-Staiger, Abteilungsleiter Ringen Anton Zepf, die Beisitzer Marius Zepf, Michael Wenzler und Michael Kalmbach, Kassenprüfer Konrad Kupferschmid, EDV-Sachbearbeiter Ralf Mesle, Maschinenwart Martin Wenzler sowie die Verantwortliche für Zuschuss, Unfallsachbearbeitung und Vereinsverwaltung Andrea Mattes. Die Wahlen wurden von Bürgermeister Andreas Häse geleitet.