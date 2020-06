Studium und Ausbildung gleichzeitig

Seit dem Wintersemester 2019 bietet die Hochschule Furtwangen (HFU) am Hochschulcampus Tuttlingen gemeinsam mit rund 25 kooperierenden Unternehmen, der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Erwin-Teufel-Schule Spaichingen (ETS) ein Industriestudium an. In den Studiengängen „Mechatronik und Digitale Produktion“ oder „Werkstoff- und Fertigungstechnik“ kombinieren die Studierenden eine Ausbildung mit einem Bachelorstudium. Das nennt sich dann Studium plus.

So könnten die Schüler finanziell unabhängig studieren. Als Angestellte in den Unternehmen könnten sie während der Ausbildung Erfahrungen sammeln, so die Pressemitteilung der HFU. Außerdem könnten sie als Werkstudenten, Praktikanten, während Projektarbeiten und natürlich bei der Bachelorarbeit bei den Unternehmen arbeiten. Studierende hätten damit im dritten Jahr einen IHK-Facharbeiterbrief als Mechatroniker oder Zerspanungsmechaniker und nach neun Semestern einen Bachelorabschluss in der Tasche.

Die Spaichinger Erwin-Teufel-Schule übernimmt dabei die berufliche Schulausbildung. „Das Industriestudium mit dem Doppelabschluss innerhalb von viereinhalb Jahren ist aus unserer Sicht die ideale Kombination aus Praxis und Theorie für angehende Fachleute“, so das Schulleitungsteam Thomas Löffler und Walter Blaudischek.

Für die Studierenden biete das Industriestudium einen Mix aus Berufsschulunterricht, Ausbildungsbetrieb und Studium innerhalb einer Woche.

Gut findet auch Jan Gehring, Industriestudent bei der Anton Häring KG. „Ich habe mich für das Industriestudium entschieden, da ich in nur viereinhalb Jahren eine Ausbildung und einen Bachelorabschluss machen kann, außerdem war die Aussicht auf die Industriemodule im Hauptstudium, die von verschiedenen Unternehmen angeboten werden, ein großer Aspekt für meine Entscheidung. Besonders gut finde ich, dass wir immer Unterstützung vom Betrieb und von der Hochschule erhalten, wenn wir diese benötigen. Durch den ständigen Wechsel zwischen Betrieb, Hochschule und Berufsschule wird es nie langweilig, denn man sieht jeden Tag etwas Neues und lernt dazu.“

Für das kommende Wintersemester können sich Studierende noch bewerben. Bewerbungsschluss ist am 20. August. Voraussetzung für das Industriestudium ist ein Ausbildungsvertrag mit einem Partnerunternehmen und das (Fach-)Abitur.