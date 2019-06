Stromausfall legt Innenstadt lahm

Am Montagnachmittag um 15.16 Uhr ist bei Tiefbauarbeiten nahe des Spaichinger Friedhofs ein 20 000 Volt Erdkabel der Netze BW beschädigt worden. Betroffen vom Stromausfall waren zunächst Anschlüsse in der Innenstadt zwischen Heuberg- und Angerstraße.

Fehlerstelle schnell beheben

Vermutlich als Folge kam es wenige Minuten später zu einem Kabelbrand an einem Mast am Westrand von Aldingen, der aber nur wenige Anschlüsse in der Umgebung betraf. Zufälligerweise befand sich ein Team der Bereitschaft gerade in Spaichingen und konnte die Fehlerstelle innerhalb kürzester Zeit ermitteln und die Versorgung bis kurz vor 16 Uhr, in Aldingen etwas später, wieder herstellen. „Ausgestiegene“ Netzwerke mussten aber auch noch am Dienstag repariert werden.