Stromausfall in Spaichingen und Teilen des Umlands

Am frühen Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, ist in Spaichingen und Teilen des Umlands der Strom ausgefallen. Schuld daran waren zwei zeitgleiche Defekte in 20 000 Volt Erdkabeln der Netze BW im Raum Spaichingen, so EnBW Energie Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung.

Betroffen vom Stromausfall seien Anschlüsse in Denkingen, in Teilen von Balgheim sowie in Spaichingen, im Bereich südlich der Bahnlinie.

Im Gewerbegebiet habe die Bereitschaft nach elf Minuten den ersten Fehler lokalisiert. Nach Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der zentralen Leitstelle in Ravensburg seien in Balgheim und Spaichingen bis kurz nach 18 Uhr alle Haushalte und Betriebe wieder ans Netz gegangen.

Laut EnBW hatte parallel dazu ein zweiter Monteur die Fehlerstelle im Bereich der Denkinger Brunnenstraße identifiziert. Die Anschlüsse in der Gemeinde sowie einige wenige im Norden Spaichingens hätten zwischen zirka 18 Uhr und zirka 18.30 Uhr wieder versorgt werden können.

Die genauen Fehlerstellen seien teils noch am Abend per Kabelmesswagen lokalisiert und sollten im Laufe des Mittwochs repariert werden.

Zum Hintergrund informiert der Versorger: Generell seien Erdkabel viel weniger störungsanfällig als Freileitungen. Dennoch könne es zu Erdschlüssen kommen – beispielsweise durch spitze Steine im Erdreich oder Erdbewegungen, die die Kabel verschieben. Das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz sei bei der Netze BW grundsätzlich in Form ‚offener Ringe‘ aufgebaut, so dass im Störungsfall so ein beschädigter Abschnitt herausgeschaltet‘ (von der Versorgung abgeschnitten) werden könne. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur lassen sich die betroffenen Stationen vor einer Reparatur wieder ans Netz nehmen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgen.