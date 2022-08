Streifvorgang auf Autobahn: Zeugen gesucht

Auf der Autobahn A81 ist es am Samstag gegen 16 Uhr zu einem Streifvorgang zwischen einem VW Golf und einem weißen Coupé gekommen. Der Golf-Fahrer fuhr auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Singen und wollte kurz nach der Anschlussstelle Sulz das Coupé und einen vorausfahrenden Kleintransporter überholen. Unvermittelt wechselte der Fahrer des Coupé auf die linke Fahrspur, sodass es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Als beide den Kleintransporter überholt hatten, bremste der Fahrer des Coupé kurz ab, entfernte sich dann aber, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Coupe (Audi oder Skoda) mit RW-Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Zimmern unter Tel. 0741 348790 zu melden.