Der Landkreis Tuttlingen saniert und verstärkt die Fahrbahndecke der Kreisstraße K 5900 zwischen Böttingen und Mahlstetten auf einer Länge von rund 2300 Metern. Die Sanierungsarbeiten erstrecken sich von der Kreuzung Aggenhausen (K 5901) in Richtung Böttingen bis zum Parkplatz, etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr der L 438. Um die Bauzeit zu verkürzen, werden die Bauarbeiten unter Vollsperrung ausgeführt, so eine Pressemitteilung. Diese ist ab Montag, 23. Juli, für etwa zwei Wochen vorgesehen. Die Umleitung von Mahlstetten nach Böttingen wird über die K 5901 und umgekehrt eingerichtet und ausgeschildert. Direkter Anliegerverkehr wird bei Notwendigkeit in Absprache vor Ort ermöglicht. Im Vorfeld der Bauarbeiten werden ab Freitag, 20. Juli, kleinere Vorarbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung ausgeführt.

Nach Beendigung dieser Fahrbahnsanierung und Freigabe der Strecke wird im Lippachtal, vor der Kurve zur Lippachmühle, eine „Setzungssanierung“ durchgeführt. Diese Arbeiten können aus Platzgründen nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, so die Mitteilung.

Die Zufahrt zur Gaststätte „Lippachmühle“ ist während der Sanierungsarbeiten nur von Mahlstetten kommend möglich. Die großräumige Umleitung erfolgt über Mühlheim, Kolbingen, Renquishausen, Königsheim, Böttingen und umgekehrt. Der genaue Zeitpunkt dieser Maßnahme wird zeitnah bekanntgegeben.