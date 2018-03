Stiftung muss gleich mehrere Bauprojekte stemmen

Bei der Mitarbeiterversammlung der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn für die Behindertenhilfeeinrichtung Heiligenbronn und die Stiftungsverwaltung ist von zahlreichen Projekten berichtet worden, die bereits laufen oder angegangen werden. Roland Flaig, Leiter der Stiftungs-Behindertenhilfe, stellte aktuelle Zahlen vor: im Erwachsenenbereich Heiligenbronn mit Außenstellen in Rottweil und Spaichingen, St. Agnes, erhalten derzeit 292 Menschen mit Sinnesbehinderung eine Tagesförderung in Werkstätten oder Förder- und Betreuungsbereich, die meisten in vollstationärer Wohnform.

In den beiden Heiligenbronner Schulen werden 283 Kinder und Jugendliche betreut, 90 Prozent davon als Tagesschüler. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Sehen und Hören begleiten in der Frühförderung und im Sonderpädagogischen Dienst weitere 428 Kinder und Jugendliche von Konstanz bis Mannheim. Insgesamt sind in der Einrichtung Heiligenbronn 711 Mitarbeiter tätig.

Flaig berichtete von einer „stabilen wirtschaftlichen Situation“. Das Aufgabenfeld Behindertenhilfe mit 41 Millionen Euro Umsatz und einem zusätzlichen Investitionsvolumen von elf Millionen Euro sei mit 43 Prozent am Gesamtumsatz der Stiftung beteiligt. Für eine Therapeutische Wohngruppe und Intensiv Betreutes Wohnen als Sonderformen für Erwachsene mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten wurden mit dem Sozialhilfeträger Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Es gebe in Baden-Württemberg kein vergleichbares Angebot.

Für drei Bauprojekte läuft das Ausschreibungsverfahren. Flaig hofft auf einen baldigen Baubeginn für ein neues Wohnheim und eine neue Förderstätte in Heiligenbronn sowie ein Wohnheim in Waldmössingen. Mit einem neuen Reitstall wird die Reittherapie für Schüler und Bewohner der Stiftung neu organisiert. In seinem Rückblick hob Flaig die Einweihung der neuen Berufsschule St. Klara als Meilenstein hervor.

Bereichsleiterin Andrea Weidemann schilderte den Stand bei weiteren Projekten, in denen die Behindertenhilfe engagiert ist. So wird ein neues Modell für den Ausgleichszeitraum ausprobiert. Auch die Pflege- und Betreuungsdokumentation wird in Pilotgruppen in elektronischer Form getestet. Ein Fachdienst Erwachsene wird die Kompetenzen bündeln und die behinderungsspezifische Fachlichkeit stärken.

Eine große Herausforderung, so Weidemann, stelle das Bundesteilhabegesetz dar, das einen Systemwechsel bedeute. Die Wünsche der Betreuten sollen eine größere Rolle spielen. Alle Verträge mit den Bewohnern bzw. gesetzlichen Vertretern müssten bis 2020 daher neu geschlossen werden.