Noch bis Ende Juli läuft die Aktion „Stifte machen Mädchen stark“. Im März war sie durch den Weltgebetstag einer größeren Bevölkerungsgruppe bekannt geworden. Laut Pressemitteilung wurden schon fleißig alte Kulis, Textmarker etc. gesammelt.

In der Realschule, in der Stadtbibliothek und in beiden Gemeindehäusern (Edith-Stein-Haus und Martin-Luther-Haus) in Spaichingen sind noch Sammel-Boxen aufgestellt, so die Mitteilung.

Die Aktion wurde von einem Team aus Lehrern und Psychologen ins Leben gerufen, um syrischen Mädchen in einem Camp im Libanon zu helfen, den Schulunterricht zu besuchen, beziehungsweise damit das nötige Schulmaterial zu finanzieren und eine etwas bessere Zukunft zu sichern.

Gesammelt werden Kugelschreiber, Filzstifte, Gelroller, Marker, Druckbleistifte, Korrekturmittel, Füllfederhalter, Patronen, Metallstifte; aber keine Bleistifte, Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Buntstifte, Druckpatronen, Scheren.