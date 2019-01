Chefarzt a.D. Dr. Albrecht Dapp, Mitinitiator der Initiative aus Ärzten und Bürgern gegen die Schließung des Spaichinger Krankenhauses, nimmt Stellung zum Artikel „Standort Spaichingen soll Nordkreis ambulant versorgen“ in der Mittwochsausgabe.

Zur angekündigten Zusage, sich als Landkreis für die ambulante Versorgung am Standort Spaichingen einzusetzen, meint Dapp: „Wie soll eine Verpflichtung gegenüber den Bürgermeistern aussehen? Bisher hieß es stets, die Assistenzärzte weigerten sich, sich versetzen zu lassen und drohten mit Kündigung.

Stellungnahme zur Klinik-Schließung: Der frühere Chefarzt Dr. Albrecht Dapp kritisiert Pläne scharf (Foto: Lutz Hugel)

Es sind bereits jetzt Arztpraxen verwaist und verlockende Angebote, in Praxen einzusteigen (angestellt, in Teilzeitverträgen, mit intelligenten Modellen) werden ausgeschlagen. Wenn jetzt schon 16 von 20 Gemeinden des „Nordkreises“ als akute oder perspektivisches Fördergebiet gelten, ist das der Beleg für die Illusion, hierfür Ärzte zu finden“, so Dapp.

Die Behauptung, Anstellungsverhältnisse an MVZ seien attraktiver, als sich selbständig zu machen, sei falsch, belegbar an den Schwierigkeiten im MVZ Trossingen und jetzt im MVZ Diabetologie, wo inzwischen per Facebook die Nachfolge gesucht wird. „Die Bezahlung ist nur eine „Analogbezahlung“, die Beschäftigten fallen aus dem öffentlichen Dienst“, so Dapp.

Eine Million Rückzahlung?

Zu den gemeinsamen „Gedanken“ von Landkreis, Stadt und Gemeinden zur Anschlussnutzung des Krankenhauses mit den bestehenden Praxen, dem MVZ und weiteren Angeboten: „Was sind „Gedanken“ außer einer vagen Versprechung?“

Der jetzt anders als früher ins Gespräch gebrachte Verbleib der Plastischen Chirurgie und der Konservativen Orthopädie und der Belegärzte (momentan nur Dr. Wachter) sei ein durchsichtiges Manöver. Denn nur mit einer entsprechenden Anschlussnutzung könne vermieden werden, dass der Rest des Baukostenzuschusses der Landesregierung (eine Million Euro) nicht zurückgezahlt werden müsse. „Doch damit bleiben auf jeden Fall wichtige Aufgaben und Vorhaltungen zu erfüllen: Röntgen, Labor, Bereitschaftsdienste, Nachtwachen, Pflege, Pforte, Hausdienste etc. Deren Finanzierung wäre auf jeden Fall bei einem Erhalt der Klinik in einem angepassten Zuschnitt ökonomischer zu finanzieren“, meint Dapp.

Dass Notaufnahmen seit 2016 um 30 Prozent gesunken sind war das Ergebnis eines aktiven Abbaus Dr. Albrecht Dapp

Zu „Pflege und Tagespflege“: Seit Jahren habe die Klinik bezüglich Tages- und Kurzzeitpflege nur gebremst und nur dann mitgespielt, wenn bei geringerer Belegung im Sommer Betten gefüllt und Pflegepersonal ausgelastet werden sollten, so Dapp. Die Kurzzeitpflegeabteilung wurde schon vor Jahren geschlossen. Jetzt plötzlich, wenn Argumente gesucht werden, werde Bedarf gesehen.

Zur Aussage Bärs, „die Zahlen belegten, dass Menschen dorthin gingen, wo sie eine qualitativ bestmögliche Versorgung fänden“, meint Dapp: „Klar, wenn es keine ärztliche Mitverantwortung für Spaichingen gebe, dann müssen zwangsläufig alle verletzten Patienten abgewiesen und nach Tuttlingen weitergeleitet werden. Das spricht sich natürlich herum und führt dann auch zu falschen Informationen in der Öffentlichkeit. So war in der Trossinger Zeitung vor wenigen Tagen zu lesen, die Notaufnahme in Spaichingen sei bereits geschlossen.“ Dies sei nachweislich falsch. Sonst könnte der Landrat nicht über die Abschläge bei der „gestuften Notfallversorgung“ seit 1.Januar 2019 klagen. „Dass Notaufnahmen seit 2016 um 30 Prozent gesunken sind war das Ergebnis eines aktiven Abbaus!“

Dapp sieht Widersprüche

Dapp widerspricht dem Postulat, dass Qualität am Standort Tuttlingen gesichert und gesteigert werden könne: „Wer hat bestmöglich Diabetologiebehandlung im Kreis Tuttlingen gemacht? Doch die Spaichinger Ärzte.“ Dass mehr Trossinger in Tuttlingen behandelt worden sind als in Spaichingen ist evident, immerhin hat Tuttlingen dreimal mehr Betten und zum Beispiel eine Frauenklinik.

Und noch ein Widerspruch: Bereits jetzt sei die Diabetologie in Spaichingen schon stark abgebaut. Und: „Die genannten 3,5 ärztlichen Stellen sind keine, wie suggeriert wird, der Diabetologie zugeordnete Stellen, sondern von mir (Dr. Dapp) und Dr. Sauer als Diabetologen ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, gerade um die Diabetologie zu sichern. Jetzt wandern sie frustriert ab (Dres Kaiser) oder drohen bei Schließung mit Abwanderung.“ Das MVZ sei ärztlich seit Anfang Dezember verwaist.

Dass die Kostenträger die Diabetologische Tagesklinik in Frage stellen und hinterfragen, warum die Patienten nicht ambulant versorgt werden können, sei ihre legitime Pflicht.

„Dass es hier noch eine Tagesklinik gibt, ist der guten Arbeit zuzurechnen. Allerdings wurde zuletzt die Behandlungsqualität so sehr abgebaut, dass dies die Existenz der Tagesklinik gefährdet.“