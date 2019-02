Stellungnahme der Vorsitzenden des Vereins Frauen in der Medizin e.V.: „Das darf nicht an Kostenfragen scheitern“

Die Vorsitzende des Vereins Frauen in der Medizin e.V., die eine Hautarztpraxis am Klinikstandort Spaichingen betreibt, Dr. Katharina Wroblewska beleuchtet in einer Stellungnahme das Problem des Mangels an Ärzten, das Landrat Bär in der Informationsveranstaltung in Wehingen als Hauptgrund für die geplante Schließung und Verlagerung von Abteilungen hat:

„Aus der Rede des Landrats Bär im Rahmen der Informationsveranstaltung in Wehingen am Donnerstag dem 14.02.2019 konnte ich entnehmen, dass das größte Problem zur Erhaltung des Gesundheitszentrums Spaichingen der Personalmangel ist, insbesondere der Mangel an ärztlichen Fachpersonal. Auch soll der Betrieb des Gesundheitszentrums Spaichingen defizitär sein und seine Aufrechterhaltung soll der Landkreis Tuttlingen sich nicht mehr leisten können.

Dr. Katharina Wroblewska (Foto: Helena Golz)

In den letzten Jahren ist es offensichtlich geworden, dass die Zukunft der Medizin in Deutschland in weiblichen Händen liegt. Schon jetzt bewerben sich jedes Jahr weit mehr Frauen um einen Medizinstudienplatz als Männer. „Schuld" daran sind u.a. die deutlich besseren Schulabschlüsse der weiblichen Abiturientinnen. Auch das Medizinstudium selbst beenden deutlich mehr Frauen als Männer.

Der wachsende Frauenanteil der Ärztinnen im deutschen Gesundheitswesen auf mittlerweile über 60% machen flexiblere Arbeitszeitmodelle notwendig. Viele Ärztinnen sind nicht in der Lage in Vollzeit zu arbeiten, da sie sich oft auch zusätzlich der Kinderbetreuung widmen müssen. Damit verbietet sich jedoch regelmäßig, dass sich Ärztinnen für leitende Positionen im Gesundheitswesen bewerben, da diese Stellen zumeist nur in Vollzeit ausgeschrieben werden.

Seit Jahren sind diese Tatsachen bekannt. Eine Reaktion der Politik auf diese Entwicklung ist jedoch eher schleppend bis nicht vorhanden. Diese Tatsachen waren auch schon lange den politisch Verantwortlichen des Landkreises Tuttlingen und des Klinikums Tuttlingen bekannt. Es geschah jedoch nichts. Und nun zahlt das Gesundheitszentrum Spaichingen für diese Bewegungs- und Ideenlosigkeit die Zeche.

Anscheinend stellt sich kein Politiker in Deutschland die Frage, wie eine Ärztin mit Kleinkindern ihren verantwortungsvollen Beruf in leitender Position in Vollzeit, d.h. regelmäßig von 08.00 – 20.00 Uhr täglich ausüben soll, wenn Kindertagesstätten die Kinder lediglich von 08.00 – 13.30 und 14.30 bis 16.00 Uhr betreuen. In den Großstädten ist dies oft nicht einmal zu diesen Zeiten möglich. Besonders in westdeutschen Großstädten gibt es ein krasses Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage: An die 70 Prozent der Kinder benötigen dort eine Betreuung, doch nur für rund 39 Prozent steht auch ein Platz zur Verfügung.

Ab dem ersten Geburtstag eines Kindes muss der deutsche Staat nach geltender Rechtslage Eltern einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen, wenn diese es wünschen. So legt es das Kinderförderungsgesetz fest. Dieses garantiert schon seit 1996 Kindern ab drei einen Platz im Kindergarten. Die Betreuung muss an fünf Tagen der Woche für mindestens vier Stunden gewährleistet sein. Diese Betreuungspflicht ist jedoch für eine Ärztin in einer leitenden Position regelmäßig nicht ausreichend. Und eine Betreuung von neun Stunden, wie es in Vollzeit tätigen Eltern eigentlich gesetzlich zusteht, ist tatsächlich nicht zu bekommen.

Es ist die Frage, warum in den skandinavischen Ländern das Problem der Kinderbetreuung effektiver gelöst werden konnte. Hier gehört die Betreuung der Kinder von Mitarbeitern etwa in betriebseigenen Räumen zu den Betriebszeiten zur Tagesordnung. Auch skandinavische Unternehmen in Deutschland bieten diesen Service. So bietet z.B. die Firma IKEA in ihrem „Smaland" die Möglichkeit der Kinderbetreuung für Kinder von 3 bis 10 Jahren während der gesamten Öffnungszeit.

Auch bei schulpflichtigen Kindern ist die Situation nicht besser. Die Schulen enden häufig spätestens um 13.00 Uhr und Stundenausfälle sind an der Tagesordnung. Auch Ganztags-schulen decken den Betreuungsbedarf von in Vollzeit tätigen Ärztinnen regelmäßig nicht ab.

Von vielen meiner Kolleginnen höre ich zudem, dass ihr Lebenspartner, wenn er sich für eine stärkere Beteiligung an der Betreuung der gemeinsamen Kinder entscheidet, häufig dem Spott seiner Arbeitskollegen ausgesetzt ist.

Laut Wikipedia ist die Ärztedichte in Deutschland im internationalen Vergleich mit 4,1 niedergelassenen Ärzten pro 1000 Einwohner noch relativ hoch. Eine Studie der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Jahre 2010 zeigte jedoch schon, dass das Durchschnittsalter der Vertragsärzte hoch ist und kontinuierlich steigt. Viele niedergelassene Ärzte finden heute keine Nachfolger mehr, besonders in ländlichen Gegenden. Dasselbe gilt für Krankenhäuser. Die Gesamtzahl der Medizinstudentinnen und –studenten und Absolventen sinkt stetig. Zudem gehen viele Jungmediziner nach ihrem Studium ins Ausland, insbesondere in die Schweiz, nach England und in die skandinavischen Länder. Der Grund hierfür ist meines Erachtens vor allem zunehmende Missachtung des ärztlichen Berufs in der Öffentlichkeit und die überbordende Bürokratie in Deutschland. Mediziner werden von der Öffentlichkeit heutzutage als bloße Dienstleister angesehen.

Die zunehmenden Schikanen der Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten sind ebenfalls nicht gerade fördernd für die Nachbesetzung der jetzt vorhandenen Arztpraxen und verhindern den Zuzug von Ärzten aus dem Ausland. Die steigende Zahl der Patienten in den ländlichen Praxen führt dazu, dass die niedergelassenen Ärzte Regresse für zu viel verschriebene Medikamente und überschrittene Arbeitszeiten bekommen.

Immer wieder wird den Kollegen aus dem Landkreis Tuttlingen vorgeworfen, dass sie ihre Arbeitsplätze verlassen um mehr Geld in der Schweiz zu verdienen. Die Tatsache ist jedoch, dass die Arbeit in der Schweiz besser geregelt ist, die Arbeitnehmer zufriedener sind und die Kollegen von den Behörden nicht schikaniert werden.

Früher hat der Arzt entschieden wie er die Therapie an seinem Patienten durchführt. Heutzutage entscheiden das die Ökonomen der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen, was den Beruf des Arztes nicht gerade erleichtert.

In der Rede des Landrats Bär erwähnte er, dass das Gesamtklinikum im Jahre 2015 ein Defizit von 4 Mio EUR gehabt hätte, 2016 ein Defizit von 1,5 Mio EUR und 2017 einen Gewinn von 43.000 EUR. Der Landkreis Tuttlingen gehört zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands. Da stellt sich doch die Frage, ob der Landkreis Tuttlingen nicht in der Lage ist für die Gesundheit seiner Bürger die notwendigen Mittel bereit zu stellen. Zum Vergleich: der Landkreis Tuttlingen hat im Jahre 2017 für die Umgestaltung der Fußgängerzone in der Innenstadt 7,4 Mio EUR ausgegeben.

Die gesetzlichen Krankenkassen erwirtschafteten im gleichen Zeitraum einen Milliardenüberschuss, 2017 insgesamt 19 Milliarden. Dabei gilt, dass die gesetzlichen Krankenkassen von Gesetzes wegen keine Gewinne machen dürfen, § 261 SGB V. Erwirtschaftete Gewinne müssen für die Versicherten ausgeben werden. Das geschieht jedoch nicht.

Ich bin deshalb der Meinung, dass beide Kliniken im Landkreis, Tuttlingen und Spaichingen, auch in Zukunft bestehen bleiben sollten. Dieses darf insbesondere nicht an Kostenfragen scheitern. Sowohl der Landkreis als auch die Krankenkassen haben hierfür die nötigen finanziellen Mittel.“

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. univ. K.K. Wroblewska