Steinbrüche im Kreis Tuttlingen dürfen wachsen

Wo in der Region Rohstoffe abgebaut werden, das regelt der Regionalplan. Derzeit hat der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg die zweite Änderung des Teilplans Rohstoffsicherung eingeleitet. Dabei geht es – zumindest im Landkreis Tuttlingen – um die Erweiterung bestehender Steinbrüche und nicht um die Erschließung neuer Abbaugebiete. Im Kreis Tuttlingen betrifft dies Steinbrüche auf den Gemarkungen Dürbheim, Tuttlingen und Emmingen-Liptingen.

Die Rohstoffe, um die es hier geht, sind nicht Gold oder Erdöl, sondern vor allem Jurakalkstein. Die Konjunktur, und mit ihr der Hoch- und Straßenbau, brummen. Entsprechend wächst die Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen wie Kies, Kalk, Steine und Sand. So sei landesweit die Rohstoffförderung von rund 86 Millionen Tonnen in den Jahren 2001 bis 2003 auf rund 95 Millionen Tonnen im Jahr 2017 angestiegen, erläutert der Umweltbericht, der im Zuge der jetzt anstehenden Planänderung erstellt wurde.

Besondere Nutzung für Sicherheitsflächen

„Anlass für die Planänderung“, so Verbandsdirektor Marcel Herzberg im Gespräch mit unserer Zeitung, „ist, dass auf zehn Flächen in der Region die Abbaupotenziale perspektivisch nun langsam zu Ende gehen, und bisherige Sicherungsgebiete in Abbaugebiete umgewidmet werden sollen“.

Im Regionalplan wird zwischen sofort verfügbaren Abbaugebieten für die nächsten 15 Jahre unterschieden und daran anschließenden Sicherungsgebieten für die folgenden 15 Jahre.

Diese Sicherungsflächen dürfen vorerst nur so genutzt werden, dass dies einem späteren Rohstoffabbau nicht entgegensteht. Zusammen sollen Abbau- und Sicherungsgebiete die Rohstoffversorgung der Region also für insgesamt etwa 30 Jahre sichern.

In der Vorbereitung der Planänderungen seien auch die Steinbruchbetreiber und Gemeinden miteinbezogen worden, so Herzberg, die aber unabhängig davon im Verlauf des Verfahrens auch Gelegenheit zu Stellungnahmen haben.

Genehmigung vom Landkreis nötig

Wenn eine Fläche im Regionalplan als „Abbau-“ oder „Sicherungsgebiet“ ausgewiesen ist, heißt dies aber nicht automatisch, dass hier auch ein Abbau erfolgen wird. Vielmehr müssen die Betreiber der Steinbrüche dann jeweils die entsprechenden Flächen erwerben und eine Abbaugenehmigung beantragen. Der Landkreis leitet dann ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren ein – mit allen damit verbundenen Offenlegungen und Stellungnahmen.

Erweiterung von bereits bestehender Steinbrüche

Oberflächennahe mineralische Rohstoffe sollen möglichst landschaftsschonend und flächensparend genutzt werden. Ihr Abbau konzentriert sich deshalb auf bestimmte Vorranggebiete, die dann aber auch möglichst vollständig genutzt und anschließend landschaftsgerecht rekultiviert werden sollen. Daher geht es in der Fortschreibung des Regionalplans auch nicht um die Ausweisung grundsätzlich neuer Gebiete, sondern um die Erweiterung von bereits bestehender Steinbrüche.

Zeit bis zum 28. Juni

Im März hat die Verbandsversammlung die 2. Änderung des Teilplans „Rohstoffsicherung“ beschlossen. Das Verfahren begann mit der öffentlichen Auslage des Planentwurfs. Jedermann hatte bis 3. Mai Zeit, Stellung zum Planentwurf zu beziehen. Allerdings, so Verbandsdirektor Herzberg, seien diese Stellungnahmen noch nicht ausgewertet, so dass er hierzu noch nichts sagen kann.

Träger öffentlicher Belange – also vor allem Behörden und Unternehmen wie Energieversorger, Wasserwerke oder Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken – haben noch bis 28. Juni Zeit für eine Stellungnahme.

Landratsamt hat Untersuchungen angestellt

Der Regionalplan legt Ziele und Grundsätze zur räumlichen Weiterentwicklung der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg (die drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen) fest und ist somit auch verbindlich für die Flächennutzungspläne der einzelnen Verwaltungsgemeinschaften und Städte.

Die Planung beruht auf Untersuchungen des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg und den Ergebnissen der aktuellen Kartierung für die „Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1:50.000“, die allerdings noch nicht flächendeckend abgeschlossen ist.

Die von der Planänderung betroffenen Steinbrüche

Auf Dürbheimer Gemarkung geht es um eine Ausweitung des Steinbruchs am Albtrauf um rund 8,5 Hektar nach Norden hin (Richtung Hirnbühl). Etwa 5,5 Hektar, die bisher als langfristiges Sicherungsgebiet reserviert sind, werden nun zu einem Abbaugebiet für die nächsten 15 Jahre umgewidmet. Zugleich wird das Lagerstättenpotenzial konkretisiert und damit leicht erweitert.

Fledermausarten beeinträchtigt

Der bestehende Dürbheimer Steinbruch und seine geplante Erweiterung liegen in einem Europäischen Vogelschutzgebiet und im FFH-Gebiet „Großer Heuberg und Donautal“. Auch Fledermausarten wie das große Mausohr und die Bechsteinfledermaus werden beeinträchtigt, und im Oktober 2018 wurden im bestehenden Steinbruch Rufe eines Uhu-Männchens gehört, heißt es im Umweltbericht zur Planänderung.

Deshalb müsse hier eine vertiefende Untersuchung genauer zeigen, ob und wie ein Abbau mit den Naturschutzvorgaben verträglich wäre und wie eventuell ein Ausgleich zu schaffen wäre.

Das Landratsamt will den Rohstoffabbau nur dann erlauben, wenn innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Dürbheimer Berg“ die wegfallenden Mageren Flachland-Mähwiesen an anderer Stelle wiederhergestellt werden.

Der Steinbruch bei Tuttlingen

Im Rahmen der Umweltprüfung zur Abbaugenehmigung wäre dann auch zu prüfen, ob besondere Auflagen zum Grundwasserschutz erforderlich sind.

Beim Steinbruch in Tuttlingen sollen die Festlegungen aufgrund neuer Erkenntnisse über das Lagerstättenpotential korrigiert werden: Eine bisher als Sicherungsgebiet geplante Fläche von 1,2 Hektar in Norden des bestehenden Steinbruchs soll aufgehoben werden, weil sich hier ein Abbau nicht lohnen würde.

Dafür werden im Nordwesten des bestehenden Steinbruchs 9,2 Hektar neu als Abbaugebiet für die kommenden 15 Jahre festgelegt.

Da das Gebiet im Wasserschutzgebiet (Zone III) liegt, müssen im Rahmen der Umweltprüfung zur Abbaugenehmigung entsprechende Untersuchungen erfolgen und gegebenenfalls Auflagen zum Grundwasserschutz festgelegt werden, heißt es im Umweltbericht zur Planänderung.

Regionalplan für Liptingen

Bei Liptingen sieht der Regionalplan für die nächsten 15 Jahre eine Ausweitung des bestehenden Kalksteinbruchs um etwa 1,8 Hektar nach Süden ins Waldgebiet Richtung der Ruine Homburg vor.

Damit wird das bisher schon vorgesehene Abbaugebiet „abgerundet“. Generell seien aufgrund der Vorprägung durch den bestehenden Steinbruch keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, heißt es im Umweltbericht. Da es aber auf dem Plangebiet Bergbau unbekannter Zeitstellung sowie Massengräber aus der Schlacht bei Liptingen von 1788 gibt, gab es schon bei der Aufstellung des Regionalplans 2003 von Seiten des Archäologischen Denkmalpflege Bedenken. (fawa)