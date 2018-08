Hoch hinaus haben sich die Kinder beim Ferienprogramm des Deutschen Alpenvereins getraut. In der Alten Turnhalle in Spaichingen stiegen am Freitagnachmittag 30 Kinder in die Gurte und kletterten dabei nicht nur einmal bis ganz nach oben unters Dach. Die elf erfahrenen Kletterer der DAV-Bergsteigergruppe hatte alle Hände voll zu tun, die Kleinen mit Gurten zu versorgen und sie an der Wand abzusichern.