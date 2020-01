Steffi Schneider und Brian Kiesselmann neu im Vorstand

Einige Neuerungen haben sich bei der Jahreshauptversammlung des Vereins der Hundefreunde Spaichingen ergeben. Bei den anstehenden Wahlen gab Silvia Müller ihr Amt des Schriftführers an Steffi Schneider ab. Brian Kiesselmann ist zum Jugendleiter gewählt worden, dieses Amt wurde neu geschaffen.

Monja Müller und Charlotte Mozaffari-Jovein wurden als zwei neue Kassenprüferinnen gewählt. Pino Santo, den amtierenden Vorsitzenden, bestätigten die Mitglieder für eine weitere zweijährige Amtszeit in seiner Position.

Sportwart Wolfgang Hornig sprach von einem in sportlicher Hinsicht erfolgreichen Jahr. An insgesamt 13 Turnieren haben die Hundesportler im vergangenen Jahr teilgenommen. Dazu sind sie zu Vereinsturnieren, zur Kreisgruppen- meisterschaft nach Tettnang, zur Verbandsmeisterschaft nach Aalen und zur Deutschen Meisterschaft nach Wesel gereist.

Das beste Ergebnis erzielte dabei Uwe Reitler, der mit seinem Hund „Toni“ in seiner Altersklasse Deutscher Meister wurde. Für den erfahrenen „Hundler“ der Höhepunkt seiner aktiven Laufbahn. Weitere Podestplätze und vordere Ränge waren der Lohn für Disziplin, Trainingsfleiss und Harmonie zwischen Mensch und Hund.

In diesem Jahr richten die Hundefreunde Spaichingen zwei Vereinsturniere aus, an weiteren acht Wettkämpfen auf Vereinsebene werden sie teilnehmen. Aus dem Kassenbericht der Kassiererin Andrea Seilnacht ging hervor, dass der Kassenstand geschrumpft ist, was Investitionen in das Vereinsheim geschuldet war. Eine Situation, die sich auch in diesem Jahr fortsetzen wird.

Die Kassenprüfer Susi Hornig und Anita Zimmermann attestierten der Kassiererin einwandfreies Arbeiten und empfahlen die Entlastung. Die wurde von Spaichingens Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher geleitet.

Der kleine aber feine Verein sei aus der Spaichinger Vereinslandschaft nicht mehr wegzudenken, erklärte der Bürgermeister. „Aus einem vorsichtigen ,mal sehen ,was die da machen’ ist ein ,klasse, was die da machen’ geworden“, so charakterisierte Schuhmacher das Erscheinungsbild der Hundefreunde in der Stadt.