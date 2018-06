Statt Blick zurück nach vorne schauen

Es war ein kleines Häufchen, das der Einladung zum „Türkisch-deutschen Dialog im Kleinen“ des Heuberger Boten am Samstag gefolgt ist. Aber ein interessiertes. Und man ist auf jeden Fall mit neuen Perspektiven und dem Plan, einen weiteren Termin folgen zu lassen, nach Hause gegangen.

Zur Einführung schilderte Redaktionsleiterin Regina Braungart ihre Motive, die Initiative zu ergreifen: ausgehend von einem friedlich-freundlichen Nebeneinander der türkischstämmigen und alteingesessenen Bevölkerung sei sie über die Schärfe der jüngsten Debatte auch lokal und vor allem im Internet erschrocken. „Plötzlich hieß es „wir und ihr“ und nicht „wir (hier Lebenden) und die (in der Türkei Lebenden). Was lief da schief und was ist in der Vergangenheit schief gelaufen, dass es soweit kommen konnte?“

Auch an ihrer Schule, der Baldenbergschule, habe sie beobachtet, dass beim Thema Drittes Reich, nicht die aktuelle Debatte aufgegriffen worden sei, sagte deren Leiterin Stefanie Paret, obwohl es viele türkischstämmige Schüler an der Schule gebe. Man vermeide, Konflikte zu benennen.

Akin Eski schilderte vor allem die Befindlichkeiten türkischstämmiger Jugendlicher. Jeder habe Ausgrenzungserfahrungen, aber viele auch sehr positive Erfahrungen. Allerdings spiele bei der Wahrnehmung auch die Erziehung, auch die mediale, eine große Rolle, sagten Eski und der später dazugekommene Markus Bett, Muslim, aber „deutschstämmig“.

Der Rückbezug auf einen Nationalstolz sei auch manchmal aus einem Gefühl der Unterlegenheit entstanden. Schon im Kindergarten habe es geheißen: Wer hat was erfunden? Dazu Präsidenten in der türkischen Geschichte, die man entweder als korrupt oder unterwürfig gegenüber dem Westen empfunden habe. Diese Gefühle teilten hier lebende türkischstämmige Leute mit ihren Landsleuten. Viele von ihnen hätten Angst vor den großen Krisen und hielten sich an Erdogan fest. Zumal dieser sich nichts gefallen lasse.

Die Türken hätten das Gefühl gehabt, sie hätten den Kurden den Frieden angeboten und seien Europa entgegen gekommen, aber es habe nichts genutzt. Aus diesen Gefühlen sei die Unterstützung für Erdogan entstanden, selbst bei denen, die ihn eigentlich nicht unterstützen.

Michaela Druckenmüller erinnerte an die interkulturellen Agendafeste, bei denen sich die türkische Gemeinde sehr eingebracht hätte.

Er setze sich dafür ein, dass junge Türkischstämmige an sozialen Aktivitäten teilnehmen, und nicht zu faul dafür seien, so Eski. „Es fehlt bei vielen das Wissen, wie wichtig das ist.“

Dass sich soziale Gruppen oft auch an Gewohnheiten wie Alkohol scheiden, man sich schnell als Außenseiter fühlt, bestätigen alle in der Runde, die mehr oder weniger ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dazu kommen, wie Zdenko Merkt einwarf, dass es in dem Kulturkreis auch nicht höflich sei, einfach „Nein“ zu sagen als Gast, und man sich dann komisch fühle.

Innerhalb der Jugendlichen gebe es Diskussionen, schildern Bett und Eski. Denn trotz Diskriminierungserfahrungen nütze es nicht, sich als Opfer zu fühlen und sich abzukapseln. Und, so Braungart: „Wir müssen lernen Konflikte auszuhalten, wir müssen lernen, miteinander zu sprechen und zu streiten.“

Auf die Idee von Zdenko Merkt, eine gemeinsame Aktion anzugehen, ging Braungart ein: Es wird eine Neuauflage des „Türkisch-deutschen Dialogs im Kleinen“ geben, mit dem Ziel, Vereine zusammen zu bringen, die dann vielleicht gemeinsam planen.

Daten und Fakten

Politik: Bein Referendum haben 29 Prozent der abstimmungsberechtigten Deutsch-Türken für Erdogan gestimmt, der Rest hat dagegen oder gar nicht abgestimmt. Die gegenüber der Türkei höhere Unterstützung für Erdogan deckt sich mit den Abstimmungsverhalten ihrer Herkunftsregionen.

Religion: In der Türkei sagen 89 Prozent der Menschen, sie seien religiös (Hauptreligionen: sunnitisch-hanafitisch, alevitisch, kurdisch-shafiitisch). In Deutschland sind 35 Prozent konfessionslos, 60 Prozent je zur Hälfte protestantisch und katholisch, etwa 4,5 Prozent muslimisch.

Türkischstämmige in Deutschland: Rund 2,9 Millionen, davon 1,4 selber eingewandert, also 3,75 Prozent der Bevölkerung. Davon 1,4 Millionen mit deutschem Pass. Aus der Türkei stammen 16,7 Prozent aller Menschen mit Migrationshintergrund. Der Anteil der Kurden und Aleviten dürfte hier dem in der Türkei entsprechen. Wegzüge: Bis 2015 gab es mehr Weg- als Zuzüge aus der Türkei, 2015 erstmals ein Plus von 2144.

Migrationsanteil in Deutschland insgesamt: 21 Prozent, größte Gruppe Spätaussiedler, vor den Türkeistämmigen.

Spaichingen: Von 12637 Einwohnern sind 1643 Ausländer, 13 Prozent (nicht gleichzusetzen mit Migrationshintergrund, der liegt bei über 40 Prozent).