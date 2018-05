„Starter“-Messe verzeichnet Aussteller-Rekord

Mit einem Rekord kann die „starter“-Ausbildungsmesse am 29. und 30. Juni in der Rottweiler Stadt- und Stallhalle aufwarten: 90 Aussteller aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk präsentieren sich bei der bereits zwölften Auflage der beliebten Veranstaltung und laden die Besucher ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu entdecken, was die Firmen in der Region alles zu bieten haben.

„Es freut mich besonders, dass wir so viele Anmeldungen wie nie zuvor erhalten haben“, sagt André Lomsky, Messeorganisator und städtischer Wirtschaftsförderer. Das zeige, dass die Messe in der Region etabliert sei und eine wichtige Veranstaltung für Unternehmen als auch für die Schulabgänger darstelle. Aufgrund der großen Ausstellerzahl haben sich die Veranstalter für ein größeres Messezelt entschieden.

Die Schirmherrschaft für die Messe übernimmt auch in diesem Jahr wieder die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Erstmals wird in diesem Jahr die neue Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd ein Grußwort zur Eröffnung sprechen.

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt ist für junge Leute angesichts der Vielzahl der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nicht einfach. Und häufig ist ihnen auch gar nicht so bekannt, welche Unternehmen es in der Region gibt und was diese zu bieten haben. All das können die Besucher bei der zweitägigen Veranstaltung erfahren, entdecken und erleben.

Die Messe möchte die Vielzahl innovativer Unternehmen aufzeigen, die ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten vorzuweisen haben. Das Handwerk wird sich beim Handwerkerforum der Kreishandwerkerschaft Rottweil präsentieren. In den vergangenen Jahren ist das Handwerkerforum stets gewachsen. Immer mehr Innungen kamen hinzu.

Während der Veranstaltung haben die jungen Besucher die Möglichkeit, erste Kontakte zu den Unternehmen zu knüpfen, mit Azubis und Ausbildungsleitern ins Gespräch zu kommen, sich über Praktika oder Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten zu informieren und die Firmen ein wenig kennen zu lernen.

Das „starter-Navi“ bietet Orientierung für die Messebesucher. Es enthält den Hallenplan, die Namen der Aussteller und Tipps für die Messebesucher. Eine Neuerung haben die Veranstalter überdies parat: Um den Schülern den Gesprächseinstieg an den Ständen zu erleichtern, gibt es einen Gesprächsgutschein zum Ausschneiden. „Mit der grünen Karte in der Hand zeigen die Messebesucher, dass sie mit den Ausstellern gerne ins Gespräch kommen möchten, aber unsicher darüber sind, wie sie das Gespräch beginnen sollen“, erklärt Organisatorin Bettina Weigl.

Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, Region Rottweil, wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. Zudem können die Aussteller an einer extra eingerichteten Litfaßsäule ihre Angebote wie Praktika, Ausbildungsplätze und Jobs anbringen lassen – ein Angebot nicht nur für Berufseinsteiger.

Passend zur Fußball-WM gibt es ein Torwand-Schießen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die WM, sondern auch die Bewerbung der Stadt Rottweil um die Landesgartenschau im Jahr 2028. Das Gartenschau-Design lässt die Torwand zu einem echten Hingucker werden.