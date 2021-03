Start der Firmvorbereitung: Rote Rose soll Sakrament symbolisieren

Vergangenes Wochenende ist für 48 Jugendliche in der Seelsorgeeinheit „Am Dreifaltigkeitsberg“ die Firmvorbereitung gestartet. Momentan sind keine Treffen mit allen Firmbewerberinnen und -bewerbern möglich. Die Jugendlichen bereiten sich in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen wie den Gebets-Exerzitien auch online auf das Sakrament der Firmung am 9. Mai vor wie die Seelsorgeeinheit schreibt. Sie hatte die Jugendlichen eingeladen, am Wochenende - zum Start in die Firmvorbereitung - einen der Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit zu besuchen.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand eine rote Rose. Sie gilt als Symbol für eine besondere Beziehung zwischen zwei Personen. Wer am Valentinstag eine Rose geschenkt bekommt, bekommt mehr als nur eine Blume. Auf der ganzen Welt ist die rote Rose ein Symbol für die Liebe zwischen zwei Menschen. Die Rose ist gleichzeitig auch ein schönes Beispiel um zu veranschaulichen, was ein Sakrament ist und was es heißt, ein Sakrament zu empfangen. Denn wer eine rote Rose geschenkt bekommt, bekommt etwas Sichtbares geschenkt, das man anfassen und riechen kann. Die Botschaft, die wir damit verbinden, ist dafür eher unsichtbar: Wir können die Liebe nicht greifen, aber fühlen.

Analog dazu können wir uns eine Vorstellung machen, was Sakrament heißt: Ein Sakrament ist für uns ein sichtbares Zeichen für Gottes Wirken, ein Zeichen für seine unsichtbare Gegenwart. Sakramente tauchen in unserem Leben immer dann auf, wenn etwas Besonderes ansteht.

In dem Alter, in dem die Firmung gefeiert wird, stehen große Veränderungen im Leben bevor. Der Schulabschluss rückt in greifbare Nähe und damit die Frage, was man nach der Schule eigentlich machen möchte? Der Weg zum Erwachsenwerden ist ein Weg voller Entscheidungen, die oft von Zweifeln und Ängsten begleitet sind. Der Weg in die Volljährigkeit ist ein Weg voller schöner aber auch enttäuschender Beziehungen und vor allem ein Weg der Selbstfindung.

Auf all diesen spannenden, aber kurvigen und steinigen Straßen, die ins Erwachsenenalter führen, möchte Gott uns begleiten. Gott sendet uns in der Firmung seinen Heiligen Geist als Beistand und Hilfe, um uns im Laufe unseres Lebens in schwierigen Situationen und Entscheidungen zur Seite zu stehen. Gott lädt uns ein, unseren Weg mit ihm zu gehen, ganz besonders in turbulenten und unsicheren Zeiten.