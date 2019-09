Start der Bauarbeiten an der Hauptstraße verzögert sich

Der Beginn des nächsten Bauabschnitts an der Spaichinger Hauptstraße verzögert sich um ein paar Wochen. Grund sind Lieferengpässe. Start soll nun am 7. Oktober sein, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Nachdem in den letzten Jahren die Primverdolung in mehreren Bauabschnitten erneuert wurde, erfolge nun die Erneuerung im letzten Abschnitt zwischen Marktplatz und Angerstraße. Die Bauarbeiten seien notwendig, da die in der Hauptstraße B 14 verlaufende Primverdolung „sehr stark beschädigt und hydraulisch überlastet“ sei. Die mit den Bauarbeiten beauftragte Baufirma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG, Donaueschingen, habe nunmehr mitgeteilt, dass sie durch Lieferengpässe der Fertigbetonteile für die Primverdolung die Baustelle erst am Montag, 7. Oktober mit dem Bauabschnitt 1.1 – Marktplatz bis Zufahrt Kreuzplatz – beginnen könne. Eigentlich sollte es in der kommenden Woche losgehen.

Daran schließen sich laut Stadt die Bauarbeiten im Bauabschnitt 1.2 bis zur Vorgasse an. Es sei dennoch geplant, „in Abhängigkeit der Witterung diese beiden Bauabschnitte noch 2019 fertig zu stellen“. Parallel dazu würden derzeit die Arbeiten zur Umgestaltung des Kreuzplatzes und zur Neugestaltung der Seitenbereiche zwischen den Geschäften und den Parkplätzen ausgeschrieben.

Diese Arbeiten sollen ebenfalls noch in diesem Jahr beginnen, „gute Witterung vorausgesetzt“. Mit den Arbeiten zur Primverdolung im Bauabschnitt 1.3 – Vorgasse bis Angerstraße – soll im Frühjahr 2020 begonnen werden.

Neben der Erneuerung der Primverdolung würden auch die Flächen über der Verdolung (Parkplätze) entsprechend der bereits ausgebauten Bereiche mit Betonverbundpflaster neu gestaltet.

Für die Bauarbeiten müsse die Hauptstraße B 14 einseitig gesperrt werden. Der Verkehr von Tuttlingen in Richtung Rottweil werde einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr aus Rottweil Richtung Tuttlingen werde über die Robert-Koch-Straße (Schwerverkehr) und über die Sallancher Straße und Angerstraße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke werde entsprechend ausgeschildert. Die Zufahrt und Zugänglichkeit für die Anlieger, Kunden und den Anlieferverkehr solle während der Arbeiten über die Baufirma gewährleistet werden. Die Baufirma werde in enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung versuchen, „die Behinderungen so gering wie möglich zu halten“.