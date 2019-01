Der Kreis hat sich gegenüber den Bürgermeistern des Nordkreises dazu verpflichtet, für die ambulante ärztliche Versorgung der Bevölkerung des Nordkreises am Standort Spaichingen zu sorgen. „Das sehen wir als unsere Aufgabe an.“ Das hat Landrat Stefan Bär am Dienstag in einem Pressegespräch gesagt. Der Landkreis, die Stadt und die Gemeinden hätten vereinbart, sich gemeinsam Gedanken zu machen, wie die Anschlussnutzung des Krankenhauses mit den bestehenden Praxen, dem MVZ und weiteren Angeboten aussehen könnte. Dazu solle auch ein Gutachter eingeschaltet werden.

„Wir wollen die Kräfte bündeln am Standort Spaichingen für den Nordkreis“, so Bär. Das Thema Pflege und Tagespflege könne dabei mit einbezogen werden, weil der Bedarf da ist. Der Grund: Von den 20 Gemeinden des Nordkreises würden bereits jetzt 16 als akutes oder perspektivisches Fördergebiet gelten. Das bedeutet, dass zahlreiche niedergelassene Ärzte bereits aufgehört haben oder kurz davor stehen. Weit und breit keine Nachfolger in Sicht.

Der Kreis bilde derzeit in Spaichingen und Tuttlingen zehn Fachärzte für Allgemeinmedizin aus, und Angestelltenverhältnisse an Medizinischen Versorgungszentren seien für die junge Ärztegeneration - oft weiblich - attraktiver, als sich selbstständig zu machen. Denn damit sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu bewerkstelligen. Aber natürlich freue er sich über jeden Arzt, der sich selbstständig niederlässt, so Bär.

Zum Thema Krankenhausschließung stehe für ihn und den Geschäftsführer der Klinikgesellschaft, Sascha Sartor, zu sehr die „Schließung“ im Mittelpunkt. Immerhin verblieben - auf vier, fünf Jahre - knapp 30 Betten für den Bereich Plastische Chirurgie, konservative Orthopädie und für Belegärzte. Und je nachdem, wie sich diese entwickeln, werde man dann weitersehen.

Die Zahlen belegten, dass Menschen dorthin gingen, wo sie eine qualitativ bestmögliche Versorgung fänden. Zwischen 2016 und 2018 seien in Spaichingen etwa die Notaufnahmen um 30 Prozent gesunken, dabei wurde die Chirurgie bereits 2014 geschlossen und nach Tuttlingen verlagert.

„Wir könnten eine Struktur kreispolitisch ausrichten, aber das wäre ein fauler Kompromiss, denn die bestmögliche Versorgung spricht nicht dafür.“ Landrat Stefan Bär verteidigt die angestrebte Schließung der stationären Abteilungen Altersmedizin und Innere mit Verlagerung nach Tuttlingen.

Er habe in den vergangenen Tagen seit Bekanntwerden der Nachricht viele Gespräche geführt. Die Strategie, mit dem Schritt der Zusammenlegung der beiden Standorte eine umfassende Qualitätssteigerung und bessere personelle Perspektiven zu erreichen, würde von den meisten Gesprächspartnern anerkannt.

Der Kreisseniorenrat zum Beispiel habe bei nur einer Gegenstimme die Verlegung der Altersmedizin befürwortet. Denn bereits jetzt würden 700 Tuttlinger gegenüber 518 Spaichingern in der Spaichinger Altersmedizin behandelt. Oftmals müssten sie, wenn es etwa zu Komplikationen komme oder zu speziellen Diagnoseverfahren, dann wieder nach Tuttlingen gebracht werden. Die Altersmedizin, dann aufgerüstet durch eine Alterstraumatologie (Wunden und Verletzungen), könnte am Standort Tuttlingen - in nächster Nähe zu allen anderen Abteilungen - qualitativ gestärkt werden.

Das Abwandern von Patienten sei natürlich eine Frage, die man sich stelle. Der Trend aber, Versorgung vor Standort zu sehen, betreffe auch zum Beispiel Trossingen: 465 Trossinger hätten sich im vergangenen Jahr in Tuttlingen behandeln lassen, das seien mehr gewesen als in Spaichingen.

Ob und wie der diabetologische Schwerpunkt in Spaichingen aufrecht erhalten werden kann, ist noch nicht geklärt. Bär wandte sich aber gegen den Vorwurf, man habe die Diabetologie schon zuvor systematisch abgebaut. Die 2,7 ärztlichen Stellen seien von 2014/15 bis jetzt sogar auf 3,5 Stellen ausgebaut worden. Im MVZ werde man aber auf jeden Fall versuchen, die spezialisierte diabetologische Versorgung zu halten und zu stärken.

Hygienische Anforderungen

Dass die Schulküche verlegt worden sei, habe mit hygienischen Anforderungen zu tun, so Sartor, und im Übrigen müsse man den Fach-Nachfolgern zugestehen, die Dinge nach ihren Vorstellungen zu strukturieren, so Bär. Bezüglich der diabetologischen Tagesklinik wehe den Anbietern jedes Mal der Wind seitens der Kostenträger entgegen mit der stetigen Frage, warum der Patient nicht auch ambulant versorgt werden könne. Nicht umsonst gebe es nur noch eine weitere diabetologische Tagesklinik im Land.

Am Mittwoch wolle er mit Dr. Albrecht Dapp, Dr. Helmut Groß und Dr. Bernd Sauer und dem Chefarzt aus Tuttlingen das Konzept der Spaichinger Ärzte besprechen, so Landrat Bär.