Staiger/Paitz vergeben im Schlussdoppel fünf Matchbälle

Der TTC Spaichingen hat in der Tischtennis-Bezirksliga dem Tabellenführer TSV Nusplingen II in einem atemberaubenden Match nach über vier Stunden Spielzeit ein überraschendes 8:8-Unentschieden abgetrotzt. Der SV Liptingen wahrte mit zwei Siegen seine Chance auf die Meisterschaft.

TTC Spaichingen – TSV Nusplingen II 8:8. Für die Primstädter fühlte sich das Remis am Ende wie eine Niederlage an, denn bei einer 8:6-Führung vergaben Sven Weidner und vor allem das Spitzendoppel Heiko Staiger/Heiko Paitz komfortable Führungen jeweils in den Entscheidungssätzen. Stärkster Spieler bei den Gastgebern war wie bereits in der vergangenen Woche Frank Dinter, der im mittleren Paarkreuz beide Einzel gewann.

Nach den Eingangsdoppeln gingen die Hausherren 2:1 in Führung. Staiger/Paitz besiegten Klaiber/R. Schreiber in einem engen Match mit 11:9 im fünften Satz, Dinter/Weidner glänzten beim 3:0-Erfolg über F. Schreiber/G. Schreiber und Kübler/Jakoby unterlagen klar 0:3 gegen Schnell/Henle. Heiko Staiger verlor gegen Joachim Henle 0:3. Am Tisch daneben unterlag Heiko Paitz trotz dreier Matchbälle gegen Jörg Schnell 15:17 im Entscheidungssatz zur erstmaligen Nusplinger Führung (3:2). Markus Kübler gab sein Spiel gegen Frank Schreiber in vier Sätzen ab, doch Frank Dinter steigerte sich gegen Gerd Klaiber und siegte 11:6 im fünften Satz. Nusplingen II setzte nach und erhöhte durch einen 3:1-Erfolg von Roland Schreiber gegen Arthur Jakoby auf 5:3.

Die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren. Sven Weidner und Heiko Staiger glichen zum 5:5 aus. Jetzt wollten die Spaichinger mehr: Heiko Paitz bog gegen Joachim Henle einen 1:2-Satzrückstand um und gewann im fünften Satz 11:4. Nusplingen II schaffte mit einem 3:1 von Gerd Klaiber gegen Markus Kübler den 6:6-Ausgleich. Frank Dinter präsentierte sich auch gegen Frank Schreiber beim 3:0-Sieg in Gala-Form und als Arthur Jakoby in vier Sätzen gegen Gerhard Schreiber siegreich blieb, deutete vieles beim 8:6-Zwischenstand auf eine große Überraschung hin. Im letzten Einzel führte Sven Weidner gegen Roland Schreiber im fünften Satz 5:2. Der Nusplinger drehte aber den Satz noch und gewann 12:10.

Das entscheidende Schlussdoppel zwischen Staiger/Paitz und Schnell/Henle war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Die beiden Spaichinger führten bereits 10:5 im fünften Satz und hatten somit fünf Matchbälle, konnten aber keinen verwerten und mussten sich am Ende noch 11:13 geschlagen geben zum – für den TSV Nusplingen II – glücklichen 8:8-Unentschieden.

SV Liptingen –TSV Dormettingen 9:3. Mit zwei Heimsiegen festigte die Liptinger Erste vor dem letzten Rundenspieltag gegen Nusplingen II den zweiten Platz. Die Gastgeber führten gegen Dormettingen durch Siege von Timo Bausert/Kai Ottmar und Sebastian Rössler/Adrian Gött nach den Doppeln mit 2:1. Dem 3:1 durch Timo Bausert ließ Kai Ottmar das 4:2folgen, das Christoph Renner und Klaus Staudt auf 6:2 ausbauten. Nach dem 6:3 stellten Timo Bausert, Sebastian Rössler und Kai Ottmar den Endstand her.

SV Liptingen – TTC Sulgen II 9:3. Gegen einen der direkten Konkurrenten um den zweiten Platz aus Sulgen kam auf Liptinger Seite Jan Lindeman zum Einsatz. Dieser brachte zusammen mit Timo Bausert sowie Sebastian Rössler/Adrian Gött und Kai Ottmar/Christoph Renner nach den Doppeln die Gastgeber 3:0 in Front. Diese Führung bauten Bausert, Lindeman und Rössler auf 6:0 aus. Zwar gelang den Gästen das 6:1, doch Renner, Bausert und Rössler stellten den Mannschaftssieg sicher. Die Liptinger liegen nun drei Minuspunkte vor den Sulgenern.