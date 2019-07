Stadtputzete des Hauses St. Agnes dient auch der Teilhabe am Leben

24 Betreute und neun Mitarbeit des Hauses St. Agnes, Stiftung für Menschen mit einer Mehrfachbehinderung, sind am Dienstagvormittag ausgeschwärmt, um in einer kleinen Stadtputzete die Umgebung rund um St. Agnes und die Spaichinger Stadthalle zu säubern. Die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, Trägerin von St. Agnes, hat sich in ihrem Leitbild – ganz im Sinne des heiligen St. Franziskus – auch den Erhalt der Schöpfung zum Ziel gesetzt, und hat dementsprechend eine Zertifizierung nach Emas („Eco Management Audit Scheme“), dem europäischen Öko-Audit, erlangt. Jutta Krämer, Emas-Beauftragte von St. Agnes, hat im Umweltteam der Stiftung St. Franzsikus ein ähnliches Putzete-Projekt kennen gelernt und auf Spaichingen übertragen: „Aufgrund ihrer Mehrfachbehinderung können zwar nur die wenigsten aktiv teilnehmen“, stellt Jutta Krämer fest, aber das Dabeisein ist auch ein Teil der Teilhabe am Leben und am Alltag“.