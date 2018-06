Stadtpfarrkirche verwüstet

Unbekannte haben am Mittwochmittag in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in der Bahnhofstraße ihr Unwesen getrieben. So wurden mehrere große Kerzen beschädigt und das Mikrophon am Altar aus der Verankerung gerissen und kaputt gemacht. Auch ein verschlossenes Weihwasserbehältnis wurde verschüttet und eine Tür im Innenraum beschädigt. Die Verwüstung wurde abends entdeckt, als die Kirche für den Gottesdienst am Folgetag vorbereitet werden sollte. Die Seitentür der Kirche war während des Mittags geöffnet.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. (ots)