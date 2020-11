Stadtpfarrkirche Spaichingen: Zwei Abendkonzert im Advent geplant

Die lange Tradition, dass S(w)ingingPool, der Jugendchor der katholischen Kirchengemeinde, die Abendmusik am ersten Advent gestaltet, muss in diesem Jahr, bedingt durch die Pandemie und das damit zusammenhängende Probenverbot im November, unterbrochen werden. Dennoch kann die Abendmusik, mit anderem Programm, in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul stattfinden.

Martina Glückler (Querflöte), Elisabeth Hurlebusch (Oboe), Mechtilde Krontal (Fagott) und Georg Fehrenbacher (Orgel) tragen am Ersten Advent, Sonntag, 29. November, um 17 Uhr bekannte und weniger bekannte Werke von Bach, Beethoven, Dornel und Fux vor. Zwischen den Musikstücken wird Pastoralreferent Claudius Fischer Texte beitragen.

Am zweiten Advent erwartet die Zuhörer dann eine ganz besondere, kirchenmusikalische Andacht. Am Sonntag, 6. Dezember, um 17 Uhr erklingt „Magnificat - Eine musikalische Hommage an Maria“. Cristina Haigis, Sopran, und Peter Hastedt, Orgel, gestalten ein Programm, bei dem Maria im Mittelpunkt steht.

Ausgehend vom Mittelalter, mit Hildegard von Bingen als eine Vertreterin dieser Epoche erwarten die Besucher Marienlieder aus unterschiedlichen Epochen. Mit Stücken von J.S. Bach, Durante, Luther, Vavilov, Gordigiani, Luzzi, Mozart, Marschner, Saint Saens und Puccini. „Eine sehr große Bandbreite an musikalischem Ausdruck“, so Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher in seinem Ankündigungstext: „Innig, flehend, überschwänglich glücklich oder verklärt wendet sich der Bittende an die Mutter Gottes. Sucht Trost, Geborgenheit, Hoffnung und leistet Fürbitte bei der himmlischen Königin.“

Auch Martin Luther hatte ein sehr liebevolles Verhältnis zu Maria und das kommt in seinem Text auch zum Ausdruck. „Wunderschöne, berührende und beflügelnde Lieder erwarten Sie“, so Fehrenbacher. Eine musikalische Einkehr, die Freude und Hoffnung vermittele und Stücke zu Gehör bringe, die berühren, „weil sie eine Ahnung von der inneren Heimat vermitteln, die wir schon auf Erden haben dürfen, wenn wir uns dieser Gnade, die uns jederzeit erfüllen kann, öffnen“. Bettina von Arnim bringt es auf den Punkt: „Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik“.

Pastoralreferent Thomas Blessing ist für die Texte verantwortlich.

Für beide Veranstaltungen gelten die üblichen Abstandsregeln und die zahlenmäßige Begrenzung in Coronazeiten, es wird kein Eintritt erhoben, doch werden die Besucher gebeten, einen Geldbetrag zur Deckung der Kosten in die bereitgestellten Körbe zu legen.