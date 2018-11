Stadtpfarrkirche füllt sich an mehreren Tagen mit Musik

Der Gottesdienst am Vorabend des ersten Advent (Samstag, 1. Dezember, 18.30 Uhr) wird traditionell vom Kirchenchor mitgestaltet, so eine Pressemitteilung der katholischen Kirchengemeinde. Anschließend findet im Edith-Stein-Haus die Cäcilienfeier statt, bei der langjährige Sängerinnen und Sänger geehrt und Bilder aus dem vergangenen Chorjahr gezeigt werden.

An den ersten beiden Sonntagen im Advent finden in der Stadtpfarrkirche, jeweils um 17 Uhr, adventliche Konzerte statt. Am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, singt der Jugendchor der Kirchengemeinde, „S(w)ingingPool“, neue geistliche Lieder, passend zur Adventszeit. Unterstützt wird der Chor durch Elisabeth Hurlebusch (Oboe), Claudia Grüble (Querflöte), Thomas Blessing (Gitarre) und Georg Fehrenbacher am Klavier. Zwischen den Liedern liest Pastoralreferent Thomas Blessing passende Texte. Der Kirchenraum wird an diesem Abend adventlich beleuchtet sein.

Ein besonderes Konzert steht am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, ebenfalls um 17 Uhr an. Der langjährige Organist am Dom zu Rottenburg und Professor an der Hochschule für Kirchenmusik, Wolfram Rehfeldt, wird nach 2015 zum zweiten Mal in Spaichingen zu Gast sein. Gemeinsam mit seinen Töchtern Anna und Elisabeth Rehfeldt, bereits 2010 und 2012 Preisträgerinnen beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, wird ein adventliches Programm für Orgel und Gesang beziehungsweise Orgel solo geboten.

An beiden Abenden ist freier Eintritt mit Möglichkeit, zur Deckung der Kosten beizutragen. Der Rorategottesdienst am Freitag, 7. Dezember, um 6 Uhr wird von der Gregorianikschola unter anderem auch mit alpenländischen Liedern mitgestaltet. An jedem Mittwoch im Advent ist die Gemeinde laut Mitteilung um 6.45 Uhr eingeladen, im Chorraum der Stadtpfarrkirche die Laudes mitzusingen.