Stadtkapelle will in diesem Jahr wieder ein Herbstkonzert machen

Die Pandemielage ist in jedem Bericht in der Jahreshauptverammlung der Stadtkapelle Spaichingen mitgeschwungen. 2020 war ein Jahr, in dem es für Blaskapellen keinen Spielraum gab.

Die Generalversammlung der Stadtkapelle fand in diesem Jahr in der Stadthalle statt, um die Corona-Regeln einhalten zu können. Auch das Résumé des Vorsitzenden Stefan Koringer war vor allem geprägt von Absagen, Online-Treffen und dem Hoffen auf neue Coronabestimmungen, die wieder mehr Musik zulassen.

Doch, genau wie Dirigent Thomas Uttenweiler, betonte auch er, den tollen Zusammenhalt trotz dieser Krise über alternative Angebote wie zum Beispiel Online-Theorieunterricht.

Auch blickt die Stadtkapelle zuversichtlich in die Zukunft: Ein Herbstkonzert soll in abgeänderter Form 2021 stattfinden, sofern es die Pandemielage zulässt.

Fast keine Austritte seien im Hauptorchester zu beklagen. Dies bestätigte auch Schriftführer Andreas Henne in seinem Bericht über die Mitgliederzahlen. Allein im Jugendbereich gab es einen Rückgang, der jedoch auch schon vor Corona Sorge bereitete.

Kassierer Dominik Martin konnte über einen ausgeglichenen Haushalt berichten, was auch der Tatsache geschuldet war, dass die Sponsoren, wie Geschäftsführer Volker Hagen zu berichten wusste, auch während der Pandemie der Stadtkapelle die Treue gehalten haben.

Alle Mitglieder des Vorstandes wurden in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt: Stefan Koringer (1. Vorstand), Dirk Aicher (2. Vorstand), Volker Hagen und Thomas Grimm (Geschäftsführer), Dominik Martin (Kassier), Andreas Henne (Schriftführer), Kristin Früh und Felix Martin (Jugendleiter). Im Ausschuss gab es eine Veränderung. Marcell Menssen wurde als neuer Beisitzer gewählt. (Ausschuss: Marcell Menssen, Judith Ege, Thomas Flaig)

Ottmar Warmbrunn vom Blasmusikkreisverband Rottweil Tuttlingen nahm folgende Ehrungen vor: Für 10 Jahre wurde Marcel Menssen geehrt. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Dominik Martin geehrt. Seit 30 Jahren aktive Musikerin ist Antje Hauser und erhielt dafür die Ehrennadel in Gold. Auf stolze 40 Jahre Mitgliedschaft können Heidi Zepf, Thomas Flaig und Bernd Flaig zurückschauen. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit Diamant.