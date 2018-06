Stadtkapelle spielt bei Kieler Woche

Die Stadtkapelle Spaichingen besucht Ende Juni die Kieler Woche, die Segelregatta, die seit Ende des 19. Jahrhunderts im schleswig-holsteinischen Kiel ausgetragen wird. Sie gilt als eines der größten Segelsportereignisse der Welt. Zwei Konzerte stehen für die Stadtkapelle Spaichingen auf dem Programm.

Daneben hat sich in den letzten Jahrzehnten ein großes Volksfest an den Kaimauern der Großsegler mit einem umfangreichen Rahmenprogramm entwickelt mit mehr als 2000 Einzelveranstaltungen, unter anderem Auftritte internationaler Künstler, die in rund 300 Konzerten auf 16 Bühnen Live-Musik bieten. Zudem gibt es laut Pressemitteilung auf kleineren Bühnen Darbietungen zahlreicher lokaler Gruppen. Jedes Jahr besuchen rund drei Millionen Gäste die Kieler Woche.

Als maritimer Höhepunkt gilt laut Stadtkapelle die Windjammerparade am letzten Samstag der Festwoche, an der mehr als 100 Groß- und Traditionssegler, historische Dampfschiffe sowie Hunderte von Segelyachten teilnehmen. Zu Gast sind in jedem Jahr auch zahlreiche Marineschiffe und Segelschulschiffe aus anderen Ländern.

Die Kieler Woche endet traditionell festlich am letzten Sonntag im Juni mit dem Sternenzauber, einem 20-minütigen Höhenfeuerwerk über der Kieler Innenförde. Die Musikerinnen und Musiker aus Spaichingen geben zusammen mit dem Marinemusikkorps Kiel in der Forstbaumschule im Düvelsbeker Weg 46 in Kiel ein Doppelkonzert. Am nächsten Tag musiziert das Höchststufenorchester aus der Primstadt dann bei einem Konzert in Eckernförde.