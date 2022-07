Stadtkapelle Spaichingen beim Primtalsommer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Jahre haben die Spaichinger auf ein Stadtfest warten müssen. Doch mit dem Primtalsommer setzte die Stadt Spaichingen ein Ausrufezeichen. Neben vielen großartigen Angeboten der Spaichinger Vereine, durfte die Stadtkapelle Spaichingen die vielen Besucher musikalisch unterhalten. Bei Sonnenschein präsentierte das Orchester am Samstagabend, 16. Juli ein von Dirigent Thomas Uttenweiler zusammen gestelltes Programm, das unter dem Titel „Rock/Pop“ stand. So begeisterte die Stadtkapelle über zwei Stunden hinweg mit ihrer Darbietung die Gäste, die sich von den schmissigen Melodien mitreißen ließen, mitklatschten und mitsangen. Die geforderten Zugaben, spielten die Musikerinnen und Musiker gerne. Die Stimmung an diesem Abend war einzigartig.

Traditioneller ging es am Sonntagmorgen beim Frühschoppen zu. In das einstündige Programm hatte Uttenweiler vor allem Märsche und Polkas gepackt. Der von den Moderatoren gewünschte „Böhmische Traum“ wurde natürlich sofort erfüllt.

Die Stadtkapelle bedankt sich bei allen Besuchern und Zuhörern, die diese beiden Auftritte für das Orchester unvergesslich werden ließen.