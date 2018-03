Stadtkapelle sieht sich auf gutem Kurs

Vorsitzender Stefan Koringer hat vor 50 zur Jahreshauptversammlung erschienenen Musikern auf ein positives Vereinsjahr der Stadtkapelle zurückgeblickt. Mit 800 Zuhörern sei das Herbstkonzert einmal mehr ein Höhepunkt im kulturellen Stadtgeschehen gewesen und das von Musikdirektor Thomas Uttenweiler ausgewählte Programm durchweg positiv vom Publikum aufgenommen worden.

Das Bierfest sei bereits zum 18. Mal veranstaltet worden und ein „voller Erfolg“ gewesen, so Geschäftsführer Volker Hagen. Er bedankte sich laut Pressemitteilung bei allen Helfern, denn ohne das Engagement der Musiker und ihrer Partner könne ein Fest mit solch intensivem Arbeitsaufwand nicht ausgerichtet werden. Kassiererin Diana Haas bilanzierte ein gutes Jahr, Einnahmen und Ausgaben verhielten sich im Rahmen und so konnte ein kleines Polster für die 2018 anstehenden Ausgaben geschaffen werden. Wolfgang Dreher bescheinigte als Prüfer eine ordentliche Kassenführung ohne Mängel.

Einen Überblick in den 107 Personen fassenden Mitgliederbestand gab Schriftführer Andreas Henne, Grund zur Sorge bereitet ihm allerdings die sinkende Anzahl an Neuanmeldungen von Kindern und Jugendlichen. Jugendleiter Felix Martin hakte dort ein und legte die zahlreichen Aktionen im Rahmen der Jugendarbeit dar. Dies waren ein Schnuppernachmittag in der Schillerschule, bei dem Instrumente ausprobiert werden konnten, die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Stadt, ein zweitägiges Probenwochenende mit der Jugendkapelle und zahlreiche weitere Aktionen mit und für den Musikernachwuchs. Das bereits seit zwei Jahren bestehende Vororchester, in dem mittlerweile 16 Kinder musizieren, stehe für eine gute Jugendarbeit.

Das sieht auch Dirigent Uttenweiler so, der seinen Musikern für das „passioniert und akkurat musizierte Herbstkonzert und den vorbildlichen Probenbesuch“ dankte. 58 Proben und Auftritte absolvierten die Musiker im vergangenen Jahr, für 52 Veranstaltungen oder mehr konnten zehn Musiker geehrt werden. Neben dem Musikalischen stimmt laut Pressemitteilung auch das Menschliche und die Kameradschaft, das zeigte auch ein kurzweiliger Bildervortrag von Chronist Dominik Martin. Die Entlastung der Vorstandschaft wurde von Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher durchgeführt und erfolgte einstimmig. Markus Schuster und Andreas Henne wurden für 20, Diana Haas für 30 und Ralf Dewert für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Stadtkapelle Spaichingen geehrt.