Stadtkapelle nimmt Probebetrieb wieder auf

Nachdem alle Aktivitäten der Stadtkapelle Corona-bedingt über drei Monate auf Eis gelegt wurden, freuen sich die Musiker über die Wiederaufnahme der Proben. Es sei zwar momentan noch nicht absehbar, wann es wieder einen ganz normalen Probealltag geben wird, schreibt die Stadtkapelle in einer Pressemitteilung, jedoch bedeute der eingeschränkte Probebetrieb einen Schritt in Richtung Normalität. So wurde das Probelokal nach den Hygiene- und Abstandsregeln präpariert. Nun kann Dirigent Thomas Uttenweiler seit 1. Juli wieder Proben in Kleingruppen abhalten. Auch das Vororchester und die Jugendkapelle haben den Probebetrieb in Kleingruppen wieder aufgenommen.

Des Weiteren sind zwei Gesamtproben in der Stadthalle geplant. Hier kann die geforderte Abstandsregel eingehalten werden.