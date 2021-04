Stadtkapelle hält Orchesterversammlung mit Abstand ab

Jedes Jahr versammeln sich die aktiven Musiker der Stadtkapelle Spaichingen, um sich gegenseitig auszutauschen und Vorschläge für das Vereinsleben einzubringen. Da dies momentan nicht in einer Präsenzveranstaltung möglich ist, wurde die Orchesterversammlung in diesem Jahr digital abgehalten.

Vorstand Stefan Koringer gab einen Überblick über die allgemeine Lage und Dirigent Thomas Uttenweiler erläuterte, wie es musikalisch weiter gehen kann, wenn Lockerungen wieder in Sicht sind. Jugendleiter Felix Martin hatte eine Abstimmung vorbereitet, was sich die Mitglieder in diesen Zeiten, in denen das musikalische Miteinander komplett wegfällt, wünschen. ´Schon eine Woche zuvor hatte er eine solche Abstimmung bei der Online-Versammlung der Jungmusiker durchgeführt. Sowohl die „Alten“ also auch die „Jungen“ wurden zuvor mit einem kleinen kulinarischen Päckchen überrascht.