Stadtbücherei bietet Liefer- und Abholservice

Wegen der geltenden Corona-Verordnungen bleibt auch die Spaichinger Stadtbücherei geschlossen. Der Lesehunger dürfte aber weiter groß sein. Deshalb bietet die Stadtbücherei einen Lieferservice innerhalb von Spaichingen an.

Außerdem werden Bücher kontaktlos durch das Fenster ausgegeben und zurück genommen und zwar wochentags jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Den Medienbestand können Nutzer über:

wwwopac.rz-kiru.de/spaichingen (ohne Punkt nach www!) recherchieren. E-Medien sind wie üblich über die Onleihe-Plattform „Schwalbe“ entleihbar.

Wer Medien gerne per E-Mail bestellen will, kann dies an stabu@gmx.de tun. Außerdem können Medien wochentags von 15 bis 17 Uhr telefonisch unter 07424/501120 bestellt werden.